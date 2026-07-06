Die Deutsche Bahn plant den Abriss des Bahnhofsgebäudes in Sülldorf, Anwohner haben am Montag jetzt gegen die Pläne protestiert.

Der Sülldorfer Bahnhof im äußersten Westen der Hansestadt ist ein einzigartiges Relikt vergangener Zeiten und der letzte seiner Art in Hamburg: Alte Formsignale, das letzte mechanische Stellwerk Hamburgs und das schmucke Bahnhofshäuschen lassen nicht nur Eisenbahnliebhaber nostalgisch werden. Die Deutsche Bahn will das Bahnhofsgebäude samt Stellwerk abreißen und die Anlage umfassend modernisieren – zum Ärger der Anwohner, die am Montag protestierten.

„Ich finde es unmöglich, dass geplant ist, den Bahnhof abzureißen“, sagt Christiane Bülow. Die 55-Jährige ist Vorsitzende des Bürgervereins Sülldorf-Iserbrook. Sie und noch 21 andere Anwohner haben sich am Montag an der S-Bahnstation versammelt, um gegen den Abriss zu protestieren.

Christiane Bülow findet es ein Unding, dass der Sülldorfer Bahnhof abgerissen werden soll. Florian Quandt

Anwohner in Sülldorf protestieren gegen Abriss des S-Bahnhofgebäudes

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„Es gibt hier einen ebenerdigen Zugang, der durch Fahrstühle ersetzt werden soll. In Iserbrook kämpfen wir für einen Aufzug an der Station, da heißt es, das sei zu teuer, das ergibt doch keinen Sinn!“, empört sie sich. Anwohnerin Lucia Mötting (75) stimmt ihr zu. „Der Bahnhof ist das älteste Gebäude Sülldorfs und ist absolut erhaltenswert. Das ist einmalig, auch wegen des mechanischen Stellwerks.“ Sie regt an, das Gebäude zum Bürgerhaus umzufunktionieren.

Anwohnerin Lucia Mötting schlägt vor, das Bahnhofsgebäude als Bürgerhaus weiterzunutzen. Florian Quandt

Die Deutsche Bahn will das fast 100 Jahre alte mechanische Stellwerk und die rot-weißen Formsignale, die entlang der S1-Strecke bis zur Haltestelle Klein Flottbek stehen, ersetzen. Die Arbeit sollen künftig zwei elektronische Stellwerke in Blankenese und Wedel übernehmen. Nach dem Umbau für die neue Signaltechnik soll ab 2030 das alte Bahnhofsgebäude, einschließlich des Stellwerks und des ebenerdigen Bahnsteigzugangs, abgerissen werden.

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Bahnhofsgebäude in Sülldorf steht nicht unter Denkmalschutz

Obwohl das Gebäude fast ein Jahrhundert alt ist, steht es nicht unter Denkmalschutz. Das liegt laut der Kulturbehörde daran, dass es in diesen 100 Jahren mehrfach erweitert und umgebaut wurde.

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Eine S-Bahn fährt in den Bahnhof Sülldorf ein. Rechts und links im Bild: Die rot-weißen „Formsignale“. Florian Quandt

Das Empfangsgebäude stehe schon seit 2008 leer, argumentiert eine Bahnsprecherin. Seither gebe es keine ernsthaften Interessenten für die Immobilie. Das Gebäude befände sich außerdem seit Jahren in einem schlechten Zustand. „Eine aktuelle Schadstoffuntersuchung hat ergeben, dass neben einem Befall von Hausschwamm und Schimmel auch asbesthaltige Baustoffe vorhanden sind.“ Der Abriss sei daher die sinnvollste Lösung.

Stattdessen soll der Bahnsteig in Zukunft vom Sülldorfer Kirchenweg aus mithilfe einer neuen Fußgängerbrücke erreichbar sein. Fahrgäste müssen dann am heutigen Bahnhof einige Meter weiter laufen, um diese zu erreichen. Ein Zugang von der gegenüberliegenden Seite, der Sülldorfer Landstraße, ist weiter nicht geplant, genauso wenig wie Aufgänge am anderen Ende des Bahnhofs im Osten.