Anwohner hatten „Angst um ihr Leben“: Geister-Tankstelle abgerissen

Diese Nachricht dürfte einige Anwohner rund um die Kreuzung Elbchaussee/Mühlenberg beruhigen: Die ehemalige Esso-Tankstelle an der Kreuzung wurde nach sieben Jahren Leerstand endlich abgerissen. Dem Abriss war ein Brandbrief von Nachbarn und einem Rechtsanwalt vorausgegangen. Sie befürchteten, das Gebäude könnte gleich aus mehreren Gründen ihre Sicherheit gefährden.

In dem im Juni 2024 versendeten Brandbrief an die Altonaer Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg schrieb der Anwalt Corvin Fischer, dass sich eine Einbrecherbande einen „Rückzugsort“ in der leerstehenden Tankstelle geschaffen habe. Zudem habe Esso die Tankleitungen nie abgebaut und es bestehe eine „erhöhte Brand- und Explosionsgefahr“. Beides wurde von offizieller Seite nicht bestätigt. Dennoch hatten Anwohner dem Brief zufolge „Angst um ihr Leben“.

Paradies für Einbrecher? Die seit sechs Jahren leerstehende Esso-Tankstelle an der Ecke Elbchaussee/Mühlenberg steht nicht mehr. (Archivbild) Florian Quandt Paradies für Einbrecher? Die seit sechs Jahren leerstehende Esso-Tankstelle an der Ecke Elbchaussee/Mühlenberg steht nicht mehr. (Archivbild)

Ursprünglich wollten die von einer Jury ausgewählten Hamburger „B99 Architekten“ die Tankstelle durch fünf Einzelhäuser mit 35 Wohnungen ersetzen. Doch Grundstückseigentümer und Investoren sprangen ab, drei Jahre lang passierte trotz Bauvorbescheid nichts, Gebäude und Grundstück verrotteten weiter.

Nun ist zumindest der erste Schritt in eine sichere Zukunft des Grundstücks, der Abriss, getan.