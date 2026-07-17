Bei einem Festival soll eine palästinensische Techno-DJ auftreten. Hamburgs Antisemitismus-Beauftragte kritisiert den geplanten Auftritt, auch die CDU ist empört.

Am Samstag und Sonntag findet in Wilhelmsburg das Habitat-Festival statt, dort soll auch die palästinensische DJ Sama’ Abdulhadi auftreten. Hamburgs Antisemitismus-Beauftragte Anna von Villiez fordert, den Auftritt abzusagen. Grund seien die wiederholten Aussagen der Musikerin zum Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023.

Laut von Villiez fiel die DJ in der Vergangenheit aufgrund von antisemitischen Aussagen in den sozialen Medien auf. Abdulhadi habe etwa das Massaker, bei dem mehr als 1200 Israelis getötet wurden, als „palästinensischen Widerstand“ bezeichnet und antisemitische Narrative übernommen. Unter anderem verwendete die Musikerin den Begriff ‚Toufan Al-Aqsa'. Dabei handelt es sich um die von der Hamas geprägte Eigenbezeichnung des Massakers, die ihn als Teil eines religiös legitimierten Kampfes rahmt, so die Antisemitismus-Beauftragte.

Habitat-Festival: Ärger um Auftritt von DJ Sama’ Abdulhadi

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Sie plädiert dafür, den Auftritt nicht stattfinden zu lassen. „Eine Ausladung von Frau Abdulhadi sei auch zu diesem späten Zeitpunkt noch möglich und würde ein starkes und wichtiges Zeichen gegen jede Form von Antisemitismus setzen”, so Anna von Villiez.

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Dennis Thering, Vorsitzender der CDU-Fraktion, stimmt ihr zu. „Antisemitismus ist keine legitime Meinung, sondern eine menschenfeindliche Ideologie. Und er ist auch nicht durch die Kunstfreiheit gedeckt. Wer das Hamas-Massaker relativiert oder als Teil eines angeblichen Widerstands verklärt, überschreitet eine rote Linie.”

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Das sagen die Veranstalter des Habitat-Festivals

Die Veranstalter des Habitat-Festivals bekräftigen in einem Statement, dass sie Sama’ Abdulhadi trotz der Kritik und der Kontroversen auftreten lassen wollen. Das Festival sei keine politische Veranstaltung, im Mittelpunkt stehe die Musik, argumentieren sie.

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„Die Künstlerinnen, die auf unseren Festivals auftreten, vertreten unterschiedliche persönliche, gesellschaftliche und politische Positionen. Dass wir einer Person eine Bühne für ihr künstlerisches Schaffen bieten, bedeutet nicht, dass wir sämtliche ihrer Aussagen, Einschätzungen oder politischen Positionen teilen oder unterstützen“, schreiben sie in einem Statement.

Außerdem betonen die Veranstalter, dass ihr Booking nicht einseitig bedient werde, sondern dass sie genauso mit israelischen Künstlern zusammenarbeiten. „Unser Festival soll ein Ort sein, an dem Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammenkommen können, ohne nationale oder politische Zugehörigkeiten in den Vordergrund zu stellen.“ (js)



