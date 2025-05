Altona und sein Anti-Puff-Plan

Bordelle und Wettbüros verboten: Das Bezirksamt Altona hat die Bebauungspläne für mehrere Gebiete, unter anderem in den Stadtteilen Blankenese und Ottensen, geändert. Damit sollen Wohnräume und lokale Läden besser geschützt werden.

Konkret geht es insgesamt um fünf Gebiete, in denen bisher überwiegend Wohnhäuser und Läden zur Nahversorgung stehen. Zwei Gebiete befinden sich im Stadtteil Blankenese und jeweils eines in Altona-Altstadt, Rissen und Ottensen.

Das Gebiet „Blankenese 34“ an der Ecke Blankeneser Landstraße/ Sülldorfer Kirchenweg. Das Gebiet „Blankenese 6“ zwischen Proost-Paulsen-Straße, Mühlenberger Weg und Baurs Park. Der Bereich „Rissen 39“ zwischen Rissener Dorfstraße und Sülldorfer Landstraße. Das Gebiet „Altona-Altstadt 29“ zwischen Thadenstraße, Bernstorffstraße und Otzenstraße. Sowie das Gebiet „Ottensen 45“ zwischen Erdmannstraße, Am Born, Große Brunnenstraße und Ottenser Hauptstraße.

Bezirk Altona verbietet Wettbüros und Bordelle

„Mit der Änderung des Bebauungsplans sollen Wettbüros sowie Bordelle und bordellartige Betriebe in dem Kerngebiet des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ausgeschlossen werden“, teilte ein Sprecher des Bezirksamts Altona am Dienstag mit. Mit dieser Maßnahme soll die zentrale Nahversorgung gestärkt und die Verdrängung vorhandener Läden und Gewerbebetriebe gestoppt werden. Außerdem geht es darum, den Wohnraum in den Gebieten zu erhalten und zu schützen.

Anwohner und Interessierte können die Entwürfe der fünf Bebauungspläne in der Zeit vom 22. Mai 2025 bis einschließlich 23. Juni 2025 im Internet unter bauleitplanung.hamburg.de einsehen. In diesem Zeitraum können die Anwohner auch dazu Stellung nehmen.

Wer sich die Pläne vor Ort im Bezirksamt anschauen möchte, kann dies im genannten Zeitraum an Werktagen (außer Samstags) von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 15 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr im Bezirksamt Altona tun. (mp)