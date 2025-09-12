Anschlag auf Nord-Stream-Pipelines: Verdächtiger würde vor Hamburger Gericht kommen

Lange war unklar, wer hinter den Anschlägen auf die Pipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee steckt. Im August wurde in Italien ein Ukrainer festgenommen. Er soll vor ein deutsches Gericht – wohl in Hamburg.

Sollte der festgenommene Ukrainer ausgeliefert und in Deutschland angeklagt werden, wird er aller Voraussicht nach in Hamburg vor Gericht gestellt. Hintergrund ist die Zuständigkeit des Hanseatischen Oberlandesgerichts bei Staatsschutzsachen auch für Mecklenburg-Vorpommern, wo die zerstörten Ostsee-Pipelines aus Russland anlanden.

Nord Stream: Darum könnte der Prozess in Hamburg stattfinden

„Nach einem entsprechenden Staatsvertrag zwischen den beiden Ländern ist aber das Hanseatische Oberlandesgericht auch für Staatsschutzverfahren zuständig, bei denen der Tatort auf dem Gebiet des Landes Mecklenburg-Vorpommern liegt“, so die Hamburger Gerichtssprecherin Marayke Frantzen. Gleiches gelte im Übrigen auch für Bremen und Schleswig-Holstein.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Er ist Zahnarzt – und Busfahrer: Das Doppelleben von Stefan Schmidt

– Machtkämpfe im Milieu: Was hinter dem Mord in der Shisha-Bar steckt

– Wal-Skelette zur Rettung des Elbtowers? Die große Debatte um die Museums-Pläne

– Blocks letzte Patrone? Jetzt soll ein Ex-Regierungssprecher die Angeklagte retten

– Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

– 20 Seiten Sport: HSV bei Bayern: Das Duell der Gegensätze, der Volkspark wird 100 & die Wahrheit über St. Paulis Klassenkampf

– 28 Seiten Plan7: Mehr als 400 Shows beim Reeperbahn-Festival, Theaternacht für Abenteurer und Kultur-Tipps für jeden Tag

Nach dem laufenden Prozess um die Entführung zweier Kinder der Hamburger Unternehmerin Christina Block wäre das Nord-Stream-Verfahren ein weiteres, das große Aufmerksamkeit weit über die Grenzen der Hansestadt hinaus erfahren dürfte.

Der 49 Jahre alte Ukrainer Serhij K. war Ende August bei Rimini an der Adriaküste festgenommen worden. Nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft gehörte er zu einer Gruppe, die im September 2022 nahe der Ostseeinsel Bornholm Sprengsätze an den Pipelines platzierte. Sie wirft ihm gemeinschaftliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor.

Über die Auslieferung des Mannes nach Deutschland muss ein Gericht im italienischen Bologna entscheiden. Die Entscheidung war schon zu Beginn der Woche erwartet, dann aber verschoben worden.

Verteidiger will Auslieferung verhindern

Für den Fall, dass die Auslieferung genehmigt wird, hat der Anwalt des Ukrainers bereits angekündigt, das römische Kassationsgericht anzurufen, um die Überstellung zu verhindern. Die Aussichten werden aber als gering beurteilt. Der 49-Jährige streitet die Vorwürfe ab.

Das könnte Sie auch interessieren: Israeli belastet Christina Block in TV-Interview: „Champagner nach Heldentat“

In Karlsruhe wollte sich eine Sprecherin des Generalbundesanwalts nicht zu dem weiteren Verfahren äußern. Zunächst müsse die Entscheidung des italienischen Gerichts über die Auslieferung des Ukrainers abgewartet werden, sagte sie.

Nach einer Überstellung aus Italien würde zunächst ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs über die Untersuchungshaft des Mannes in Deutschland entscheiden. Wo er dann gegebenenfalls in U-Haft kommt, kann von mehreren Faktoren abhängen. Da die Anklage gegen ihn in Hamburg erhoben werden dürfte, liegt es aber nahe, dass er während der Untersuchungshaft auch in der Hansestadt einsitzt. (dpa/mp)