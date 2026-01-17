Anmeldung zur größten Aufräumaktion Deutschlands startet

Handschuhe an und los geht’s! Vom 20. Februar bis zum 1. März organisiert die Stadtreinigung Hamburg wieder „Hamburg räumt auf“. Wer mitmachen möchte, kann sich ab dem 20. Januar anmelden.

Das Ziel der Aktion: öffentliche Flächen in der Stadt gemeinsam von Müll zu befreien und Hamburg pünktlich zum Frühlingsbeginn sauber zu machen. Ob allein, in einer Gruppe, als Verein, Schulklasse oder mit der Nachbarschaft – teilnehmen kann bei Deutschlands größte Aufräumaktion jeder. Interessierte melden sich online an. Nach der Registrierung bekommen alle Teilnehmer kostenlos Handschuhe und Müllsäcke.

„Hamburg räumt auf“: Anmeldung startet

Nach dem großen Aufräumen sammelt die Stadtreinigung die Abfälle. Das Unternehmen verlost unter allen Aufräumteams Sach- und Erlebnispreise von Unternehmen aus Hamburg und der Region.

Das könnte Sie auch interessieren: Volle Tonnen, alte Tannenbäume: So holt die Müllabfuhr jetzt nach

„Hamburg räumt auf!“ ist eine gemeinsame Aktion der Stadtreinigung Hamburg und der Umweltbehörde. Auch der Landesverband Hamburg des Nabu unterstützt die Aufräumaktion. (mp)