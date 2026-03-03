Metallsplitter in der Gewürzmischung: Ankerkraut ruft Produkte zurück

Der Hamburger Gewürzhändler Ankerkraut ruft vorsorglich einzelne Gewürze zurück: Es gebe ein Restrisiko, dass sich daran Metallstücke befinden könnten. Was Kunden nun tun sollten.

Der Hamburger Gewürzhändler Ankerkraut ruft vorsorglich einige Produkte aus seinem Sortiment zurück. Dabei handelt es sich um bestimmte Gläser eines Brathähnchengewürzes, einer Gyros-Gewürzmischung, eines Gänse- und Entenbratengewürzes sowie bestimmte Streuer einer Trockenmarinade. Als betroffenes Bundesland wurde auf dem Portal lebensmittelwarnung.de Nordrhein-Westfalen genannt.

Laut Ankerkraut bislang keine Reklamationen

Grund sei, dass während des Produktionsprozesses in einem Produkt Metallstücke festgestellt worden seien, hieß es auf dem Portal. „Die Rohware, über die die Metallstücke in das Produkt geraten sind, wurde identifiziert und gesperrt.“ Dennoch könne nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass sich Metallstücke bereits in ausgelieferten Produkten befunden haben könnten.

Ankerkraut sprach von einem vorsorglichen, freiwilligen Rückruf. Bislang habe es keine Kundenreklamationen gegeben. Man rate aber vom Verzehr der potenziell betroffenen Produkte ab.

Kunden, die ein oder mehrere betroffene Produkte seit dem 23. Januar 2026 gekauft haben, sollen diese vernichten oder zurückschicken. Selbstverständlich bekomme man Ersatz, so Ankerkraut. (dpa/mp)