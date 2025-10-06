mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Im Streit um Hamburgs Klima-Zukunft verkörpern sie pro und kontra: Annika Rittmann („Hamburger Zukunftsentscheid”) und Andreas Breitner (VNW).

Im Streit um Hamburgs Klima-Zukunft verkörpern sie pro und kontra: Annika Rittmann („Hamburger Zukunftsentscheid”) und Andreas Breitner (VNW). Foto: Marius Röer

paidHamburgs Rettung oder Ruin? Der große Schlagabtausch zum Klimaentscheid

kommentar icon
arrow down

Klima-Retter oder Kostenfalle? Beim MOPO-Streitgespräch über den Hamburger Zukunftsentscheid prallen mit Annika Rittmann (Sprecherin der Initiative) und Andreas Breitner (Chef des Verbands Norddeutscher Wohnungsunternehmen) Pro und Kontra frontal aufeinander. Rittmann wirft Breitner Angstmacherei vor. Der kontert, die Initiative spiele letztlich den Falschen in die Hände. Es geht um steigende Mieten, verkürzte Wahrheiten und die alles entscheidende Frage: Wer rettet hier wirklich das Klima?


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test