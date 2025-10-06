Klima-Retter oder Kostenfalle? Beim MOPO-Streitgespräch über den Hamburger Zukunftsentscheid prallen mit Annika Rittmann (Sprecherin der Initiative) und Andreas Breitner (Chef des Verbands Norddeutscher Wohnungsunternehmen) Pro und Kontra frontal aufeinander. Rittmann wirft Breitner Angstmacherei vor. Der kontert, die Initiative spiele letztlich den Falschen in die Hände. Es geht um steigende Mieten, verkürzte Wahrheiten und die alles entscheidende Frage: Wer rettet hier wirklich das Klima?





