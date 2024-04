Der Fall hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt: Im September 2021 war in der Hamburger City ein damals 60-jähriger Jude von einem 17-jährigen Passanten tätlich angegriffen und schwer verletzt worden. Jetzt hat eine Zivilkammer des Landgerichts dem Opfer eine Schadenersatzsumme zugesprochen, wie sie in dieser Höhe ziemlich selten ist.

100.000 Euro muss Aram A., der Täter, zahlen – zuzüglich fünf Prozent Zinsen für den Zeitraum seit der Tat. „Ich freue mich, dass dieses Verfahren nun endlich abgeschlossen ist“, so der inzwischen 62-jährige Sebastian F. (Name geändert) zur MOPO. Mit dem Urteil sei er einigermaßen zufrieden, „allerdings bin ich mir darüber im Klaren, dass bei dem Täter kaum etwas zu holen sein wird. Jedenfalls heute noch nicht. Aber irgendwann wird er arbeiten und Geld verdienen, und dann werde ich das Geld bei ihm eintreiben lassen. So wird er sich ein Leben lang daran erinnern, was er mir angetan hat. Und das ist auch gut so.“

An dem gesundheitlichen Zustand von Sebastian F. hat sich nichts geändert: Auf dem verletzten Auge könne er nur hell und dunkel unterscheiden, sagt er. „Ist es besonders hell, muss ich eine Sonnenbrille tragen, weil sich die Pupille nicht mehr schließt. Schaue ich direkt in die Sonne, habe ich große Schmerzen. Das wird auch nie wieder besser, sagen die Ärzte.“

100.000 Euro Schmerzensgeld sprach das Gericht Sebastian F. zu

Die Tat ereignete sich am 18. September 2021 direkt vor Saturn an der Mönckebergstraße, wo eine Gruppe von Bürgern auch heute noch regelmäßig eine „Mahnwache für Israel – Gegen Antisemitismus“ veranstaltet. An dem fraglichen Samstag näherte sich zunächst der 15-jährige Bruder von Aram A. und beleidigte die Teilnehmer der Mahnwache mit Beschimpfungen wie „Scheiß Israel“ und „Free Palestine“.

Aram A. (19): Er hat Sebastian F. bei dem Angriff 2021 schwer verletzt und muss nun 100.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Privat. Aram A. (19): Er hat Sebastian F. bei dem Angriff 2021 schwer verletzt und muss nun 100.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Nach diesen verbalen Angriffen ging Mahnwachen-Teilnehmer Sebastian F. auf den jungen Mann zu, um ihn zur Rede zu stellen. Genau in diesem Moment kam dessen 17-jähriger Bruder Aram A. hinzu und schlug F. mit der Faust brutal ins Gesicht – mit verheerenden Folgen: Sebastian F. erlitt einen Nasenbein- und einen Jochbeinbruch. Außerdem bohrten sich Splitter seiner zerbrochenen Brille in ein Auge.

Das Strafgericht sprach den jüngeren Bruder wegen Beleidigung schuldig. Er wurde dazu verdonnert, 20 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten. Haupttäter Aram A. war zunächst wegen schwerer Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung zu einer Jugendstrafe von 16 Monaten verurteilt worden. In zweiter Instanz verschärfte die Große Strafkammer des Landgerichts das Urteil auf zwei Jahre.

Anwältin Dr. Christiane Yüksel, die für ihren Mandanten die 100.000 Euro Schadenersatz erstritt, sagte auf Anfrage der MOPO, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig sei. Eine Berufung beim Oberlandesgericht sei möglich. Die Aussichten des Beschuldigten, Prozesskostenhilfe zu erhalten, seien schlecht, da das Landgericht die Erfolgsaussichten als sehr gering einschätze.