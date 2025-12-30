Anfahrt, Verpflegung, Wetter – was Besucher der Silvesterparty wissen sollten

Feuerwerk über der Elbe und Musik mit Blick auf den Hafen: Die große ZDF-Silvesterparty findet in diesem Jahr am Westfield Shopping Center in der HafenCity statt – rund sechs Stunden Open-Air-Programm mit bekannten Live-Acts, moderiert von Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. Der Einlass öffnet am 31. Dezember um 18 Uhr, die Party beginnt um 20.15 Uhr – und ist nicht ausverkauft: Es gibt noch Karten ab 49 Euro. Die MOPO hat für Sie die wichtigsten Informationen zu Einlass, Wetter, Tickets, Anreise und Verpflegung zusammengefasst.

Schietwetter angesagt – kann die Party ausfallen?

Stürmische Böen und Minusgrade: Der Wetterdienst sagt für den Jahreswechsel in Hamburg raue Bedingungen voraus – besonders am Wasser. Die Veranstalter geben jedoch Entwarnung. Gegenüber der MOPO erklärt Veranstalter Oliver Schütte: „Aktuell gibt es nach den bestehenden Wetterprognosen keinerlei Abweichungen im geplanten Programmablauf. Alles ist auf die bisher erwartete Wetterlage ausgelegt.”

Sollte es dennoch zu kurzfristigen Anpassungen kommen, informieren die Veranstalter über ihre offiziellen Social-Media-Kanäle. Die Silvesterfeier findet als Open-Air-Event statt, Überdachungen gibt es nicht, das Mitbringen von Schirmen ist verboten. „Unsere Gäste tanzen, trinken und essen sich warm“, sagt Schütte. Sein Rat: wetterfeste Kleidung tragen – idealerweise windabweisend. Für mögliche Glätte ist ebenfalls vorgesorgt: Ein Winterdienst steht bereit und streut bei Bedarf das Gelände.

Am Dienstagmittag wurde am Chicagokai die Bühne für die ZDF-Silvesterparty auf der Elbe installiert. / Florian Quandt Am Dienstagmittag wurde am Chicagokai die Bühne für die ZDF-Silvesterparty auf der Elbe installiert.

Gibt es noch Tickets?

Online sind noch Karten erhältlich. Reguläre Tickets kosten aktuell 49 Euro, ohne Verpflegung. VIP-Tickets sind für 299 Euro verfügbar und beinhalten ein gastronomisches Angebot im Restaurant „Pesca“ mit Blick auf die Bühne. Zusätzlich werden Sozialtickets für 19,99 Euro angeboten. Als Nachweis für das Sozialticket gelten unter anderem Bescheide über Bürgergeld, Grundsicherung, laufende Hilfen zum Lebensunterhalt oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Diese müssen Besucher beim Einlass gemeinsam mit dem Ticket und einem Ausweisdokument vorzeigen.

Ohne Ticket bleibt der Blick auf die Bühne leider verwehrt: Diese ist so auf der Elbe positioniert, dass sie ausschließlich vom Veranstaltungsgelände aus sichtbar ist. Gebäude versperren die Sicht von außen.

Was dürfen Besucher mitbringen?

Erlaubt sind Taschen, deren größte Seite maximal DIN-A4-Größe hat. Größere Taschen und Rucksäcke, Stühle, Regenschirme und Helme sind nicht gestattet. Auch professionelle Foto-, Film- oder Tongeräte dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Veranstalters mitgeführt werden.

Strikt verboten sind pyrotechnische Gegenstände aller Art – darunter Feuerwerkskörper, Wunderkerzen und Bengalfeuer. Der Sicherheitsdienst ist berechtigt, diese einzuziehen und zu entsorgen. Wer bei der Einlasskontrolle damit auffällt, erhält keinen Zutritt zum Gelände.

Wie erreichen Besucher die Party-Location?

Gefeiert wird am Chicagokai im Überseequartier. Der Veranstalter empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln – das Veranstaltungsticket gilt gleichzeitig als HVV-Fahrschein. Die nächstgelegene Haltestelle ist „Überseequartier“, erreichbar mit der U-Bahn-Linie U4 ab Hauptbahnhof. Auch die Buslinien 602 und 111 halten an der Station „Am Sandtorpark (Überseequartier)“.

Aus der Innenstadt ist das Gelände in wenigen Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. Autofahrer können im Parkhaus des „Westfield“ an der Osakaallee parken. Dort stehen rund 2000 Stellplätze zur Verfügung. Die Parkgebühren variieren zwischen 3,00 und 3,50 Euro pro Stunde, der Tageshöchstsatz beträgt 39 Euro.

Gibt es Verpflegung vor Ort?

Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Auf dem Gelände gibt es ein vielfältiges Angebot – von mexikanischen und asiatischen Speisen über Currywurst, Pommes, Burger und Sandwiches bis hin zu vegetarischen und veganen Gerichten. Für den süßen Hunger werden unter anderem Donuts und Crêpes angeboten. Mehrere Bars verkaufen alkoholische und alkoholfreie Getränke. Bezahlt werden kann bar, mit Karte sowie per Apple Pay. Eigene Speisen und Getränke dürfen nicht mitgebracht werden.