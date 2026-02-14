Andrang in der City: Für diesen Snack warten sie Stunden in der Kälte

Die ersten kamen schon drei Stunden vor der Eröffnung – und warteten bei gefühlten Minus-Temperaturen vor verschlossenen Türen. Mit Gratis-Keksen lockte die Kette „Cookie Couture“, die am Samstag den zweiten Laden in Hamburg eröffnete, die junge Kundschaft in die Bergstraße.

Sie sind mit Goldstaub, Kornblumen und Brezelchen dekoriert – und werden besonders gerne von Influencern in die Kamera gehalten. Die Kekse von „Cookie Couture“ machen die Generation Z verrückt. Vor rund acht Monaten hat der erste Laden im „Westfield“-Center eröffnet. Am Valentinstag kam nun der zweite Standort in der Altstadt (Bergstraße 14) dazu. Mit einer Eröffnungsaktion: Die ersten 100 Kunden bekamen einen Cookie und ein Getränk gratis.

Lange Warteschlange: „Cookie Couture“ eröffnet zweiten Laden in Hamburg

„Schon um 9.30 Uhr standen die ersten Kunden vor der Tür, dabei haben wir erst um 13 Uhr aufgemacht“, sagt Franchisenehmer Martin Stauffenberg (43) zur MOPO. „Trotz der Kälte war da eine 100-Meter-Warteschlange. Die Gratis-Kekse waren innerhalb der ersten Stunde weg.“

So sieht der neue Laden von innen aus: Die Kekse sind handtellergroß und ansehnlich dekoriert. hfr So sieht der neue Laden von innen aus: Die Kekse sind handtellergroß und ansehnlich dekoriert.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Köln: Die Idee für den Cookies-Laden hatten Kilian Wisskirchen (30) und seine Mitgründer auf Reisen in die USA. „Dort haben wir Cookies kennengelernt, die innen ganz weich und außen schön knusprig sind“, sagt er.

Diese Konsistenz hätten sie mit gutem deutschen Backhandwerk („keine Zusatzstoffe“) und französischer Patisserie (hübsche Deko) verbunden. Alle Cookies werden frisch vor Ort im Laden gebacken – und vor den Augen der Kunden dekoriert. (sir)