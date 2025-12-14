Der Bereich rund um den Goldbekplatz ist einer der größten Verkehrsknotenpunkte in Winterhude: Hier treffen nicht nur die viel befahrenen Straßen Mühlenkamp, Goldbekufer, Semperstraße und Goldbekplatz aufeinander, dort sind aufgrund der hohen Gastro- und Einzelhandelsdichte auch viele Fußgänger unterwegs. Aufgrund von Falschparkern kommt es dort immer wieder zu problematischen oder sogar gefährlichen Situationen. Jetzt will der Bezirk handeln.





