Eine bekannte Situation am Goldbekplatz: Aufgrund des falschgeparkten Miles-Autos konnte der Linienbus nicht in die Straße einbiegen. Hier beim Winterhuder Stadtteilfest Anfang September. Foto: Annalena Barnickel

  • Winterhude

paidAn wichtigem Verkehrsknotenpunkt: Bezirk geht gegen notorische Falschparker vor

Der Bereich rund um den Goldbekplatz ist einer der größten Verkehrsknotenpunkte in Winterhude: Hier treffen nicht nur die viel befahrenen Straßen Mühlenkamp, Goldbekufer, Semperstraße und Goldbekplatz aufeinander, dort sind aufgrund der hohen Gastro- und Einzelhandelsdichte auch viele Fußgänger unterwegs. Aufgrund von Falschparkern kommt es dort immer wieder zu problematischen oder sogar gefährlichen Situationen. Jetzt will der Bezirk handeln.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

