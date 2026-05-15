An Vatertag verschwunden, Gesundheit in Gefahr: Polizei sucht 68-jährigen Billstedter

Josef Lesch (68) aus Billstedt wird seit Mittwochnachmittag vermisst. Nun bitten die Beamten die Bevölkerung um Hinweise.

Nach aktuellen Informationen der Polizei soll der 68-Jährige an Vatertag gegen 13 Uhr mit seinem Fahrrad Richtung Boberger Niederung geradelt sein. Seitdem ist er verschwunden und konnte trotz umfangreicher Suche bislang nicht gefunden werden.

Gesundheit in Gefahr: Wer hat den 68-jährigen Josef Lesch aus Billstedt gesehen?

Der Vermisste ist etwa 1,83 Meter groß, hat kurze graue Haare und war zuletzt mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Winterjacke, einem Basecap sowie grauen Schuhen bekleidet. Eine gesundheitliche Gefährdung des Mannes kann nicht ausgeschlossen werden.

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Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Josef Lesch aus Billstedt geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. Wer den Mann sieht, soll direkt den Polizeinotruf 110 wählen. (mp)