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Überquellende Mülleimer

Mülleimer in der Stadt quellen oft über. Foto: Bettina Blumenthal

paidDiese Stadtteile sind Hamburgs Müll-Hotspots – Sperrmülltage gefordert!

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In Hamburg wird immer mehr Müll wild weggeworfen. Die Zahl der Verschmutzungsmeldungen von genervten Anwohnern steigt kontinuierlich. Überall in der Stadt gibt es Straßenzüge und Ecken, an denen deutlich mehr Müll achtlos weggeworfen wird, als anderswo. Dazu gehören sozial besonders belastete Gebiete, aber auch Flächen an Einkaufszentren, Spielplätze und zentrale Treffpunkte. Wo diese Ecken sind und was gefordert wird, um Abhilfe zu schaffen.


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