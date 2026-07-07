Endlich Schluss mit Regen und Wind – im Laufe der Woche kommt der Sommer zurück.

Die Alsterkanäle sind im Sommer für Ausflüge beliebt. Bald gibt es in Hamburg wieder sommerliche Temperaturen. (Archivbild) IMAGO / Hanno Bode

Derzeit ist das Wetter im Norden grau und regnerisch – und das bleibt auch noch bis Donnerstag. Ab Freitag steigen die Temperaturen und der Niederschlag lässt nach.

Der windige und nasse Dienstag fühlt sich ein bisschen an wie Herbst. In ganz kleinen Schritten kommt nun der Sommer zurück. Am Mittwoch bleibt es laut Deutschem Wetterdienst im Norden wolkig und überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen ein wenig mehr an auf bis zu 22 Grad.

Wetter in Hamburg: Wann der Sommer zurückkommt

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Am Donnerstag bleibt es ebenso trocken und bewölkt. Es wird schwacher, an den Küsten mäßiger, Wind aus Nordwesten erwartet.

Am Freitag wird es in Hamburg sommerlich warm mit bis zu 27 Grad. An der Küste sind es 22 Grad. Außerdem bleibt es weitgehend trocken. Danach gehen alle Prognosen von einem stabilen Hoch mit bestem Sommerwetter für den Norden aus. (js)