Bei dem Unfall auf der Hamburger Landstraße wurden am Samstagnachmittag der Fahrer und Beifahrer des Motorrads verletzt.

Der Fahrer und der Beifahrer des Motorrads wurden bei dem Unfall verletzt. Christoph Leimig

Am späten Samstagnachmittag krachte es auf der Hamburger Landstraße in Wentorf bei Hamburg (Herzogtum Lauenburg). Ein Motorradfahrer und sein Beifahrer wurden ins Krankenhaus gebracht.

Um kurz nach 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zur HEM-Tankstelle auf der Hamburger Landstraße in Wentorf alarmiert.

Unfall in Wentorf: BMW und Motorrad krachen ineinander

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Nach ersten Informationen soll der Fahrer eines BMW von der Tankstelle heruntergefahren und abgebogen sein, als ein Motorrad mit zwei Personen in die Seite des Autos krachte.

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Fahrer und Beifahrer des Motorrads stürzten und wurden dabei schwer verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Laut der Polizei besteht keine Lebensgefahr. Nach ersten Informationen ist das linke Bein des Beifahrers gebrochen.

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Die Polizei nahm den Unfall auf. Der Verkehr wurde währenddessen wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (mp)