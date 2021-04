St. Pauli -

Ein Gedenkstein in Form eines Smileys, mit Grablichtern als Augen, steht derzeit neben dem Bunker auf dem Heiligengeistfeld. Er wurde zu Ehren eines am 27. März an Covid-19 verstorbenen Türstehers des Bunkerclubs „Uebel & Gefährlich“ errichtet. Der Mann hieß Martin G., wurde 58 Jahre alt und hinterlässt eine Tochter.

„Schweren Herzens müssen wir Abschied nehmen von unserem guten Freund, langjährigen und geschätzten Arbeitskollegen und einem der besten Türsteher.“ Es sind berührende Worte, mit denen das Team auf Facebook um den Kollegen trauert: „Vergangenes Wochenende ist Martin von uns gegangen und wir sind endlos traurig über diesen Verlust und Schicksalsschlag. Diese Pandemie hat nun auch einen unserer Freunde auf dem Gewissen.“

An Covid-19 gestorben: Hamburger Club trauert um Türsteher († 58)

Bisher sind in Hamburg 1393 Menschen an Covid-19 gestorben (Stand 1. April). Der Tod des Martin G. beweist, dass ein schwerer Verlauf auch Menschen treffen kann, die nicht zu der Gruppe der über 80-Jährigen zählen.

Die Clubbetreiber appellieren eindringlich daran, Corona ernst zu nehmen: „Seid solidarisch. Nehmt die Möglichkeit wahr, euch regelmäßig testen zu lassen. Viele Tests sind mittlerweile kostenlos, informiert Euch.“



Hamburger Club „Uebel & Gefährlich“ sammelt Spenden

Für die Hinterbliebenen haben die Kollegen ein Spendenkonto via Paypal eingerichtet, bitten um Hilfe für die Familie des Verstorbenen: „Wir verweilen zwischen Wut und Trauer und sind in erster Linie in Gedanken bei Martins Tochter und seinen engsten Angehörigen und hoffen, sie mögen diese dunkle Zeit gut überstehen.“



Auch Eve Champagne, Burlesquetänzerin und derzeit Helferin im Impfzentrum, teilt ein Bild des ungewöhnlich fröhlichen Gedenksteins auf Instagram.

Eve schreibt dazu: „Auf meinem täglichen Weg zur Arbeit, ins Hamburger Impfzentrum, laufe ich immer über das Heiligengeistfeld, vorbei am Millerntorstadion. Heute entdeckte ich diesen Gedenkstein: CORONA IST REAL! Ich kannte Martin nicht persönlich. Mein Beileid gilt seiner Familie, Freunden, Kollegen und allen die ihn liebten.“

Jeden Tag höre sie als Impfhelferin „hunderte Mal“ den Ausruf „Nein, mit dem Stoff lasse ich mich nicht impfen“, schreibt Eve Champagne. Und mutmaßt, dass der verstorbene Türsteher mit einer Impfung noch leben würde.