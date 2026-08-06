Hamburg feiert draußen! Drei Festivals finden dieses Wochenende statt. Musikalisch ist für alle was dabei!

Frontsänger Simon Neil der Rockband Biffy Clyro spielt bei einem Auftritt in Offenbach Gitarre. Am Freitag treten sie in Hamburg auf dem Amplifire-Festival auf. IMAGO/PresseFoto Evans / Ryan Evans

Wer Musik liebt und am Wochenende noch nichts vorhat, hat in Hamburg die Qual der Wahl: Gleich drei Festivals locken mit Live-Musik, guter Stimmung und einem abwechslungsreichen Programm. Ob Rock, Metal oder ein kostenloses Familienfestival am See – hier ist für fast jeden Geschmack etwas dabei.

Rockfans kommen beim „Amplifire” in Wilhelmsburg auf ihre Kosten. Auf drei Bühnen treten am Samstag und Sonntag rund 30 Bands auf – darunter die Rock-Größen „Biffy Clyro”, das queere Powerpop-Duo „ARXX” und die Punkrock-Legende „Bad Religion”, die beim Festival ihre einzige Deutschlandshow spielt. Vor der Industriekulisse direkt an der Elbe ist Platz für bis zu 12.000 Besucher. Tickets sind noch online sowie an der Abendkasse erhältlich. Das Wochenendticket kostet 149 Euro, das Tagesticket 89 Euro.

Das Crowdsurfing gehört für viele Metal-Fans dazu. So auch zum Elbriot-Festival 2022 in Hamburg. IMAGO/Dirk Jacobs

Metal-Fans zieht es am Samstag zum „Elbriot”-Festival auf das Gelände des Großmarkts. Bereits zum 13. Mal verwandelt sich die Open-Air-Fläche zwischen Hauptbahnhof und Oberhafen in eine Metal-Hochburg. Bis zu 10.000 Besucher finden dort Platz. Das Festival beginnt um 12 Uhr, den Abschluss macht um 20 Uhr die beliebte Power-Metal-Band „Powerwolf”. Tickets sind online für 89,90 Euro erhältlich. Ergänzt wird das Festival durch eine Warm-up-Party am Freitag und eine Aftershow-Party am Samstag im Club Riot.

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Klein und Groß genießen auch schon 2023 das Wutzrock am Eichbaumsee. IMAGO / Torsten Helmke

Wer lieber kostenlos feiert oder mit der Familie unterwegs ist, dürfte beim „Wutzrock” am Eichbaumsee richtig sein. Das traditionsreiche Festival findet seit 1979 statt und bietet neben freiem Eintritt auch kostenloses Camping. Auf zwei Bühnen reicht das Musikprogramm von Indie über Reggae bis Rap – unter anderem mit „24/7 Diva Heaven”, „Feige Flittchen” und „Randale”. Darüber hinaus stehen Poetry Slams, ein Kinderfest am Samstag und Sonntag sowie politische Infostände auf dem Programm. Ein besonderer Höhepunkt ist die Schlafsackhüpf-WM, die am Sonntag um 11 Uhr beginnt. (pli)