Ampel-Spaß in Hamburg: Hier regeln jetzt Ernie und Bert den Verkehr

Wo ein Ernie leuchtet, darf gelaufen werden. Die Kultfiguren Ernie und Bert aus der Sesamstraße haben jetzt an Hamburger Ampeln das Sagen. Die beiden Ampeln stehen an besonderen Standorten.

Ab sofort haben an zwei Hamburger Fußgängerampeln Ernie und Bert aus der Kult-Kindersendung „Sesamstraße“ das Sagen. Das Duo regelt nun als Ampelmännchen den Verkehr in der Nähe der beiden Standorte des Norddeutschen Rundfunks (NDR). Zur Einweihung waren die beiden Puppen natürlich auch dabei: Er freue sich total, dass er und Bert jetzt Ampelmännchen sind, sagte Ernie zum Start. „Endlich kann ich den Leuten in Hamburg helfen, sicher über die Straße zu kommen. Und der Spruch ist super: Bei Bert bleibst du stehen, bei Ernie kannst du gehen!”

Ernie und Bert regeln ab jetzt als Ampelmännchen den Verkehr an zwei Ampeln in Hamburg. dpa/picture alliance/Christian Charisius Ernie und Bert regeln ab jetzt als Ampelmännchen den Verkehr an zwei Ampeln in Hamburg.

Bert: Bei Rot einfach Tauben beobachten

Dass Bert derjenige ist, bei dem die Menschen nicht loslaufen dürfen, findet er gar nicht schlimm: „Ich sage: Wer bei mir stehen bleibt, hat mehr Zeit, die Tauben zu beobachten. Das ist doch auch was Schönes! Außerdem bin ich rot, weil ich vor Ärger über Ernies Scherze rot anlaufe.“

Bei der Einweihung war auch NDR-Intendant Hendrik Lünenborg dabei. „Mit Ernie und Bert als Ampelmännchen wird jede Straßenüberquerung zur liebevollen Erinnerung an die wichtigste Straße unserer Kindheit. Wir im NDR freuen uns, dass Generationen von Zuschauern nun auch im Straßenverkehr auf alte Freunde treffen.“

Die beiden Sesamstraßenfiguren regeln fortan am Hugh-Greene-Weg, Ecke Julius-Vosseler-Straße, sowie an der Rothenbaumchaussee, Ecke Oberstraße, den Verkehr. Der NDR produziert bereits seit mehr als 50 Jahren zusammen mit dem Sesame Workshop die beliebte Kindersendung. Die Folgen gibt es in der ARD-Mediathek, auf kika.de und sesamstrasse.de sowie werktags um 7.45 Uhr im Kinderkanal Kika, und dienstags bis freitags um 6.00 Uhr im NDR.

Ernie und Bert mit dem Managing Director von Sesame Workshope Europe Bernhard Gloeggler und NDR-Intendant Hendrik Lueneborg (r.). picture alliance / C. Erler | Carlotta Erler Ernie und Bert mit dem Managing Director von Sesame Workshope Europe Bernhard Gloeggler und NDR-Intendant Hendrik Lueneborg (r.).

Otto, Mainzelmännchen und Bremer Stadtmusikanten

Bundesweit gibt es zahlreiche Varianten der klassischen Ampelmännchen. In Mainz etwa helfen die Mainzelmännchen über die Straße, im niedersächsischen Emden der Ehrenbürger Otto Waalkes und in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin das Petermännchen. (mp/dpa)