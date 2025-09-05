Schanzenfest 2025: Ein Viertel im Ausnahmezustand

Am Samstag wird es im Schanzenviertel wieder voll: Das Schanzenfest steht an. Auf mehreren Bühnen treten Bands wie Re Ni Tent, Craut, Nici oder DiskoCrunch auf. Dazu gibt es Vorträge, Diskussionen und eine Filmvorführung im Veranstaltungszelt an der Ludwigstraße/Ecke Sternstraße.

Das Programm beginnt mittags gegen 13 Uhr und zieht sich bis in den späten Abend. Für Anwohner und Besucher heißt das: Am Samstag ist das Schanzenviertel weitgehend dicht. Zwischen 9 und 22 Uhr werden Schanzenstraße, Ludwigstraße, Sternstraße sowie der Bereich von Susannenstraße bis Bartelsstraße komplett gesperrt.

Wer hier wohnt, sollte sein Auto rechtzeitig wegfahren – und auch für Händler und Lieferfahrzeuge gilt: früh kommen, ausladen und wieder raus, bevor die Straßen blockiert sind.

Wie gewohnt findet das Schanzenfest unangemeldet und selbstorganisiert statt. Es ist gleichzeitig Straßenparty und politische Kundgebung: Neben Livemusik und Essensständen geht es um Themen wie Klimaproteste, internationale Solidarität und soziale Kämpfe.

Programm im Veranstaltungszelt Ludwigstraße / Ecke Sternstraße

13 Uhr Disrupt.Food.System. – Aktionstage gegen das industrielle Ernährungssystem

Live-Musik und Beiträge auf der Bühne (Schanzenstraße / Ecke Schulterblatt)

14 Uhr RE NI TENT – Deutschpunk

Das detaillierte Programm ist online unter schanzenfest.noblogs.org zu finden. (apa)