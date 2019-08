Am Hamburger Elbstrand: Baby-Robbe folgt Fußgängerin – die reagiert vorbildlich

Süderelbe -

Nanu, wer liegt denn da am Strand? Am Samstagmorgen findet eine Spaziergängerin eine Robbe am Elbstrand. Genauer gesagt ein Jungtier, auch Heuler genannt. Doch anstatt Vorsicht walten zu lassen, robbt der Nachwuchs der Spaziergängerin einfach hinterher – und löste so einen kleinen Polizeieinsatz aus.

Samstagmorgen, kurz nach neun Uhr, am Elbstrand an der Süderelbe. Wie Meike Bendfeldt auf Facebook schreibt, geht sie grade mit ihrem Hund Gassi, als ihr plötzlich eine Robbe am Strand auffällt. Und das Jungtier ist nicht schüchtern – ganz im Gegenteil: Neugierig robbt es der Spaziergängerin hinterher.



Bendfeldt postet das Erlebte in der Gruppe „Nett-Werk Hamburg“ und fragt: „Ignorieren oder jemandem Bescheid geben?“

Hamburg: Baby-Robbe am Elbstrand entdeckt

Nach kurzer Zeit postet Bendfeldt ein Update: Sie habe die Wasserschutzpolizei informiert. Kurze Zeit später sichern Beamte den Strand mit der Robbe – bis die zuständige Feuerwehr eintrifft und sich um das Tier kümmert.



Ein Sprecher der Feuerwehr zur MOPO: „Wir haben den Einsatz bekommen, ein Jung-Tier an der Süderelbe zu bergen, das ist bereits auf dem Weg ins Tierheim“.

Kleine Robbe kommt nun in die Seehundstation Friedrichskoog

Und weiter: „Das, was die Passantin gemacht hat, war genau richtig. Wenn einem eine Robbe oder ein anderes Tier begegnet, dann rufen sie die Feuerwehr an“, rät der Feuerwehr-Sprecher.

„Wir gucken dann, ob wir selber rausfahren, oder ob wir den Tiernotdienst beauftragen. Bei Wasservögeln übernimmt der Schwanenvater für gewöhnlich, nur da ist die Nummer nicht jedem bekannt.“ Und die Robbe? Die sei von den Kollegen ins Tierheim gebracht worden, ab da übernimmt dann die Seehundstation Friedrichskoog.

