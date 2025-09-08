Warum TikTok-Star Malte mit fünf kranken Tauben überfordert auf dem Sofa sitzt

Seine Freundschaft mit der Taube Oßkar machte ihn zu einem Internet-Star – allein auf TikTok folgen Malte Zierden 1,4 Millionen Menschen. Im MOPO-Fragebogen verrät er, was er in Hamburg ändern würde.

1. Einen Tag Bürgermeister von Hamburg – Ihre erste Amtshandlung? Ich würde mir direkt am ersten Tag keine Freunde machen. Ich leite ein Gesetz ein, das Hamburg zur tierschutzfreundlichsten Stadt Europas macht – mehr Taubenhäuser, endlich mal eine Katzenschutzverordnung, Rückzugsorte für Wildtiere und ein Verbot für Tierversuche. Wird ’n schöner Tag ​… zumindest für die Tiere.

2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf? Planten un Blomen. Der Teil mit den riesigen alten Bäumen und den kleinen Wasserfällen.

3. Welche drei Dinge machen Sie glücklich? Tauben, meine Hunde und meine Freundin. Über die Reihenfolge lässt sich streiten.

4. Wer ist Ihr Lieblingshamburger? Ganz klar der Schwan, der von Gzuz geohrfeigt wurde. Weil er bewiesen hat, dass Menschen nicht über Tieren stehen.

5. Worüber mussten Sie zuletzt richtig lachen? Mein Spiegelbild nach der letzten Kieferopera­tion.

6. Welcher Charakterzug nervt Sie an sich selbst? Mein Helfersyndrom – ich kann schwer Nein sagen. Klingt nett, endet aber oft damit, dass ich mit fünf verletzten Tauben auf dem Sofa sitze und überfordert bin.

7. Welche TV-Sendung schauen Sie gerne und schämen sich (ein bisschen) dafür? Bingo aufm NDR! So richtig auf Opa Malte angelehnt. Mit dem Bingobären Michael Thürnau. Bin ein riesiger Fan von ihm. Wenn ich jemals einen TV-Star kennenlernen dürfte, dann ihn! Er dürfte sogar auf die zukünftige Hochzeit von meiner Freundin Phia und mir kommen. Lieber Michael, falls du das hier durch unergründliche Zufälle jemals lesen solltest, die Menschheit braucht dich. Zumindest jeden Sonntag um 17 Uhr im NDR.