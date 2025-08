Das Holsten-Areal in Altona-Nord gilt als ein Musterbeispiel für Spekulation: Seit Jahren liegt das Gelände brach und ging durch verschiedene Hände, während der Grundstückspreis in die Höhe ging – ohne dass dort jemals gebaut wurde. Und auch der jetzige Eigentümer, die Adler Group, will das ehemalige Gelände der Holsten-Brauerei teuer verkaufen. Nachdem zuletzt bekannt wurde, dass die städtische Wohnbaugesellschaft SAGA und die Immobiliengruppe Quantum exklusiv mit Adler verhandeln, gibt es jetzt neue Details zu den potenziellen Wohnungen und historischen Gebäuden.