Seit zwei Monaten ist er der Chef im Bezirk Altona: Dr. Sebastian Kloth (44), jüngster Bezirksamtschef Hamburgs – und der einzige Grüne. Bevor Grüne, SPD und CDU ihn in der Bezirksversammlung ins Amt wählten, war Kloth jahrelang Baudezernent. Die MOPO sprach mit dem neuen „Bürgermeister von Altona“ über genervte Autofahrer (zu denen er selbst manchmal zählt), über das Holstenquartier, seinen Friseur in der Schanze und einiges mehr.











