Nächster Cannabis-Club eröffnet Abgabestelle – das sind die Preise

Altona: ein Kifferparadies? Am 3. März eröffnete im Bezirk eine Abgabestelle der Cannabis-Anbauvereinigung Knospenclub e.V. Nicht mal einen Monat später kommt eine weitere Abgabestelle hinzu. Sogar mit einer Oster-Überraschung.

Zusammenfassung:

Am 27. März eröffnet „The Highve“ in Altona eine neue Cannabis-Abgabestelle.

Mitglieder können dort Cannabisblüten, Haschisch und Rosin erwerben.

Die Preise liegen zwischen 7 und 12 Euro pro Gramm, Tagesabgabe von 25 Gramm.

Am 27. März öffnet der Cannabis-Club „The Highve“ in Altona eine Abgabestelle. In der Schnackenburgallee 52 in Bahrenfeld können Mitglieder des Clubs montags bis samstags zwischen 11 und 19 Uhr Cannabisblüten, Haschisch und Rosin erwerben. Die Voraussetzungen? Die Vollendung des 21. Lebensjahres und die Mitgliedschaft im Verein.

Neue Abgabestelle in Altona: bis zu 12 Euro das Gramm

Laut Gesetz dürfen die Clubs eine Obergrenze von 500 Mitgliedern nicht überschreiten. „The Highve“ nimmt nach eigener Angabe noch neue Mitglieder auf, doch der Ansturm sei groß.

Langfristig plane der Club mit einem Angebot von zehn Sorten. Zum Start gibt es aber erst einmal nur fünf. Die Preise liegen dabei zwischen sieben und 12 Euro pro Gramm. Jedes Mitglied darf im Monat bis zu 50 Gramm erwerben. Die Tagesabgabe ist auf 25 Gramm beschränkt.

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Außerdem gibt der Club bekannt, dass die Stelle in Altona auch zu Ostern geöffnet sein wird. „Als Verein sind wir nicht an normale Ladenöffnungszeiten gebunden, an Ostern wird also niemand minderwertiges Cannabis vom Schwarzmarkt konsumieren müssen.“

Cannabis-Konsum in Deutschland: Jeder Zehnte ist Konsument

Statistisch hat etwa jeder zehnte Erwachsene in Deutschland im vergangenen Jahr Cannabis konsumiert. Rund 0,6 Prozent gelten als abhängig. Was die eingetragenen Clubs im Gegensatz zum Verkauf auf der Straße versprechen, ist die nachvollziehbare Herkunft. „Unser Ziel ist es, eine ehrliche und gesündere Alternative zum Schwarzmarkt zu bieten“, so „The Highve.“

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Für die MOPO war Julian König bei der Eröffnung der Abgabestelle des Knospenclubs Anfang März dabei. Nach nur wenigen Minuten hatte er Cannabis erworben, und das völlig legal.