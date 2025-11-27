Alter Gewerbeklotz wird zum Bandhaus – Eröffnung mit großer Party

Nur zu viele Musiker:innen kennen das Problem: Trotz Motivation und Hingabe fehlt es ihnen an Räumlichkeiten. Wer sich nicht im eigenen Wohnzimmer seiner Karriere widmen und damit die Nachbarn zum Feind machen will, braucht Proberäume – und später auch ein Tonstudio. Zwei alte Schulfreunde haben sich dieses Problems angenommen und in Bahrenfeld einen Ort geschaffen, der ab Samstag, dem 29. November, sowohl Hobby-Musikern als auch professionellen Künstlern offensteht. Doch wer Interesse hat, muss schnell sein.

Tom Boldt (32) und Paul Posse (32), zwei Schulfreunde aus Erfurt, steckten selbst in der Lage. Boldt spielte Gitarre und war Teil verschiedener Bands. Schlagzeuger Posse war mit seiner Gruppe sogar international unterwegs. Sie sind also Experten ihres Gebietes und wollten der lästigen „Raum-Sucherei“ ein Ende setzen.

2015 riefen sie das Bandhaus Erfurt ins Leben. Eine Veranstaltungsstätte mit Proberäumen, Tonstudio, Co-Working-Space und mehr. Nach Anfangsschwierigkeiten – Wasserschäden und ein Umzug – startete das Projekt durch und ist seitdem ständig ausgebucht.

Bezahlbare Proberäume, die Musiker-Herzen höher schlagen lassen

Nun kommt das Prinzip des Bandhauses Erfurt nach Hamburg. Damit auch hier, an der Luruper Chaussee, Musiker und Unternehmen wie das Tonstudio „Soundhafen“ aus Altona – das ausziehen musste, damit neue Wohnungen entstehen können – ein „Zuhause“ finden, wie die Gründer es nennen.

Die Suche nach Proberäumen wird für viele Bands ein Ende haben, denn auf 1400 Quadratmetern Fläche gibt es 27 davon. Viele davon werden langfristig vermietet. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen voll ausgestatteten Band- oder DJ-Raum für 20 Euro die Stunde zu mieten – damit für alle Musiker:innen etwas dabei ist.

Der Gang zu den Proberäumen des Bandhauses Hamburg. Bandhaus Hamburg Der Gang zu den Proberäumen des Bandhauses Hamburg.

Die mehr als 200 Quadratmeter große Veranstaltungsfläche fungiert mit Sofas, Getränkeautomaten und einer Tischtennisplatte als Co-Working-Space. „Ziel ist es, eine große Community aufzubauen und mit Gleichgesinnten zu connecten – ein Zuhause für Musiker:innen zu erschaffen“, sagt Boldt. Die Eventfläche kann außerdem für jeden Anlass gemietet werden.

Bandhaus Bahrenfeld: Grand-Opening mit Live-Musik

Mit dieser Idee scheinen die beiden Gründer ins Schwarze getroffen zu haben, denn die Nachfrage ist groß. 80 Prozent der gesamten Räumlichkeiten sind bereits vermietet – und das bevor das Bandhaus Hamburg offiziell öffnet. Am Samstag, dem 29. November, ist es dann so weit: „Wir können endlich das Komplett-Paket präsentieren“, freut sich Boldt.

Das könnte Sie auch interessieren: Rasante Show – und ein Geburtstag: Premiere für Cornelia Polettos „Palazzo“

Um 17 Uhr geht die Party in der Luruper Chaussee 125 los – mit Bratwurst, Glühwein und guter Musik, wie Boldt ankündigt. Bei der Bühneneinweihung treten Bands auf, die bereits eingezogen sind. Ab 22 Uhr wird die Schall- und Lärmdämmung auf die Probe gestellt, mit Techno- und Elektromusik und Gästen wie dem DJ Markus Kavka. Für die After-Party gibt es Tickets an der Abendkasse (23 Euro).