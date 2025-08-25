Alter Elbtunnel tagelang gesperrt – was Radfahrer und Fußgänger wissen müssen

Der Alte Elbtunnel in Hamburg ist noch bis Freitag gesperrt: Im südlichen Bereich der fast 430 Meter langen Röhre soll neuer Asphalt aufgebracht werden.

Der neue Fahrbahnbelag soll im Bereich der Schachtsohle Steinwerder eingebaut werden, wie die Hamburg Port Authority (HPA) bekannt gab. Weil dabei auch gesundheitsschädliche Dämpfe freigesetzt werden, bleibt der Tunnel noch bis Freitag um etwa 15 Uhr zu. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Wer sich trotzdem zu Fuß oder mit dem Rad auf den Weg auf die andere Seite der Elbe machen möchte, kann über die Freihafenelbbrücke radeln oder die Fähre beziehungsweise Busse nutzen.

Erst Mitte Juli war das mehr als 100 Jahre alte Wahrzeichen der Stadt Hamburg – ebenfalls für Asphalt-Arbeiten – für fünf Tage gesperrt worden. (dpa/mp)