Ein bisschen Rettung für die Sternbrücke? Grüne haben große Pläne

Ausrangierte Stahlteile könnten neuer Treffpunkt in Altona werden: Die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen haben mit den Resten der Schanzen- und der Sternbrücke Großes vor.

Die Tage der maroden Sternbrücke sind gezählt, doch ihre Substanz könnte weiterleben. Schon im Mai 2024 empfahl die Bezirksversammlung Altona: Die historischen Brückenteile der Schanzen- und Sternbrücke sollen nicht im Schmelzofen landen.

Nun greift die Bezirksversammlung die Idee der Wiederverwendung der alten Brückenteile auf. Die Grünen-Fraktion plant, die Brückenteile als neue barrierefreie Plattform über dem Park aufzubauen – ein bisschen wie die High Line in New York, nur eben im Mini-Format. Die Deutsche Bahn könnte als Brückenbetreiber die Teile in die Neue Mitte Altona transportieren und soziale Ausbildungsbetriebe könnten die Plattform instandsetzen, so der Plan.

Der „Ort für Alle“ soll Treff- und Identitätspunkt werden und die inklusive Stadtentwicklung der Neuen Mitte Altona ergänzen. Im September wollen die Fraktionen einen Antrag zur finanziellen Unterstützung durch Bezirk und Land einbringen. (mp)