Alte Badeseen im Hamburger Norden: Dürfen wir hier schon bald schwimmen gehen?

Im Hamburger Norden gibt es im Sommer 2020 zwei neue Badeseen – zumindest, wenn es nach dem CDU-Ortsverband Alstertal geht. Dieser möchte den Kupferteich in Poppenbüttel sowie den Hummelsee in Hummelsbüttel als offizielle Badegewässer ausschreiben lassen.

Hamburgs Bevölkerungszahl steigt immer weiter an, wie eine Ende Juni veröffentlichte Bevölkerungsprognose des Statistikamt Nords bestätigt. Im äußersten Fall können bis 2040 etwas über zwei Millionen Menschen in unserer Elbmetropole leben.



Damit Bademöglichkeiten im Sommer nicht zu knapp werden, sollen Hamburger laut CDU-Ortsverband Alstertal bald in zwei weiteren Seen schwimmen dürfen. Vorgesehen ist der Kupferteich in Poppenbüttel und der Hummelsee in Hummelsbüttel, wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.

„Die Zahl der Bewohner im Alstertal steigt kontinuierlich. Überdurchschnittlich wächst auch die Zahl der Bewohner, die über kein Auto verfügen und deren Haushaltsbudget unterdurchschnittlich ist“, wird Ortsverbands-Mitglied Wolfgang Kühl zitiert. Alle Freibäder lägen mehrere Kilometer weit weg und seien vor allem für jüngere Kinder zu weit entfernt, um sie mit dem Fahrrad zu erreichen. „Deshalb ist es wichtig, schnell kostenfreie Bademöglichkeiten zu schaffen, die fußläufig leicht erreichbar sind“, erzählt Kühl.

Neue Badegewässer ab 2020?

Nach der Sommerpause soll im Regionalausschuss beantragt werden, dass mit Beginn der Badesaison 2020 der Kupferteich sowie der Hummelsee als Badeseen freigegeben werden. Wenn es nach der Hamburger Umweltbehörde geht, könne eine derartig frühe Genehmigung aber nicht stattfinden. „Wenn ein Badegewässer neu ausgewiesen wird, muss es vorher drei Jahre auf die Wasserqualität überprüft werden“, erklärt Jan Dube von der Umweltbehörde dem „Abendblatt“.

Laut Hamburger Badegewässerrichtlinie sei es aber sogar gern gesehen, dass sich die Öffentlichkeit aktiv an der Überprüfung und Aktualisierung der Badegewässer beteiligt. Sobald der Behörde ein Antrag oder Vorschlag vorliege, würde sie ihn dann konkret bewerten.

Badeseen bringen auch Vorteile für Infrastruktur

Badeseen dienen nicht nur der Abkühlung im Sommer, sondern tragen Kühl zufolge auch zur Verbesserung der Infrastruktur bei. Beispielsweise gebe es dann Toiletten, die auch Spaziergänger nutzen könnten.

Der Kupferteich war in den 1960ern noch ein offizielles Freibad, bis sein Wasser aufgrund nahegelegener Kuhweiden als verunreinigt deklariert wurde. Der Hummelsee ist in den 1960ern als Baggerloch entstanden und wird momentan als Naherholungsgebiet genutzt.