Alsterhaus-Streich in Hamburg: So ticken die Macher von „Dandy Diary“

„Ich möchte nicht laufen, können Sie mich tragen?" Mit diesen Worten bringt ein falscher Scheich die Mitarbeiter des Alsterhauses in Hamburg dazu, ihn unterwürfig auf Händen bis zu seinem Auto zu tragen. Zuvor hatte der vermeintliche Milliardär nach Unterwäsche für seine angeblich 14-jährige Drittfrau gesucht. Das heimlich gedrehte Satirevideo bringt das Hamburger Luxuskaufhaus in Erklärungsnot. Hinter der Aktion steht ein Berliner Fashionblog.

Der Film des Blogs „Dandy Diary" trägt den Titel „Fata Morgana", wurde nach Angaben der Macher mit vier versteckten Kameras gedreht – und lässt den Betrachter einigermaßen fassungslos zurück. Der „Scheich", in Wahrheit ein Schauspieler, geht mit seinen drei „Ehefrauen" im Alsterhaus einkaufen – und keiner der Mitarbeiter stört sich an dem frauen- und schwulenfeindlichen Auftritt des vermeintlich schwerreichen Kunden aus Arabien.

VIP-Empfang in Hamburg wird plötzlich skurril

Zunächst wirkt alles noch im Rahmen eines normalen VIP-Empfangs für besonders wohlhabende Kunden: Der „Scheich" und die drei verschleierten Frauen werden am Auto abgeholt und ins Haus geleitet. Man möge nicht mit den Frauen sprechen, mahnt der Mann im weißen Gewand seine persönlichen Alsterhaus-Shoppingberater: „Sprechen Sie nur mit mir."

Angebliche Drittfrau des Scheichs ist erst 14 Jahre alt

Im Fahrstuhl erklärt der angebliche Scheich, dass er Unterwäsche für seine neueste Frau sucht. Die werde demnächst „süße 15". Eine 14-jährige Ehefrau? Die Alsterhaus Mitarbeiter verziehen keine Miene.

Mehrfach schwadroniert der Kunde über den „winzigen Körper" seiner Braut und dass sie „noch keine Brüste" habe. Beflissen beraten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Alsterhauses bei der Wahl der Dessous.

Alsterhaus-Mitarbeiter kratzt „Scheich“ unterwürfig den Rücken

Als der vermeintliche Milliardär über eine juckende Stelle klagt, kratzt ein Mitarbeiter ihm eilfertig den Rücken – was den Schauspieler im Scheichgewand offenbar dazu bringt, die Schraube immer weiter zu drehen: Eine Socke sitze nicht richtig.

Nicht einmal jetzt geraten die Alsterhaus-Angestellten ins Stutzen: Ein Mann zieht den Strumpf am Kundenfuß in die korrekte Position. Das habe nichts mit Homosexualität zu tun, erklärt der „Scheich" daraufhin und belehrt den verlegen lachenden Mitarbeiter: „Das ist nicht lustig. Das ist sehr ernsthaft in meiner Kultur."

Schauspieler wird vom Alsterhaus zum Wagen getragen

Dann das krönenden Finale: Er möge nicht mehr laufen, verkündet der angebliche Wüstensohn. Man hört, wie sich zwei Mitarbeiter kurz besprechen („ich kann den nicht tragen" - "aber wir zusammen!"), den „Scheich" dann mit vereinten Kräften hochhieven und durch das Kaufhaus bis zu seinem Wagen am Jungfernstieg schleppen.

Wie erklärt man sich beim Alsterhaus das unterwürfige Verhalten gegenüber einem Kunden, der vermeintlich mit einer 14-Jährigen verheiratet ist?



Das sagt das Alsterhaus

Knapper Kommentar aus der Pressestelle der KaDeWe-Group in Berlin: „Im vorliegenden Fall haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedoch nicht so gehandelt und sich verhalten, wie wir und sie selbst sich das vorstellen. Die Hausleitung hat daher ein intensives Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen geführt und sie auch nochmals eindringlich auf unsere Werte und Normen aufmerksam gemacht. Wir sind sicher, dass sich ein solcher Fall nicht wiederholen wird."



Macher sprechen von „Satire"

Die Macher des Videos sprechen von einer „Satire", verweisen auf den „Global Islamic Economy Report", laut dem die arabische Kaufkraft in der Modebranche im Jahr 2017 bereits bei 270 Milliarden US-Dollar lag.



Blogger David Roth von Dandy Diary zur MOPO: „Die Zahlen belegen, dass das ein relevantes Thema ist. So bedeutsam, dass wir uns entschlossen haben „Fata Morgana“ zu produzieren. Schlussendlich ist es jedoch nur auf den ersten Blick eine Satire auf die Kultur der Scheichs geworden, sondern vor allem eine Entlarvung des weiß-kapitalistischen Systems."

Die Mitarbeiter, so David Roth weiter, treffe keine Schuld: „Sie geben nicht die Marschroute vor, sondern die Leitung, das System, unsere Welt."

So ticken die Mode-Blogger von Dandy Diary

Seit zehn Jahren gibt es den Berliner Fashionblog bereits – und das mit Aktionen, die regelmäßig für Aufsehen sorgen. So schleusten sie 2013 einen Nacktflitzer bei einer Laufstegshow von Dolce & Gabbana ein, veranstalten regelmäßig die inoffizielle Eröffnungsparty der Berliner Fashion Week und auch in Hamburg sind sie alte Bekannte.

Im Herbst 2012 veranstalteten sie ein Mode-Quartett-Turnier in der Hansestadt, bei dem bekannte Designer-Ikonen als Karikaturen auf den Karten gezeigt wurden. Darunter Roberto Cavalli oder Hedi Slimani. Kategorisiert wurden die Designer unter anderem in der Anzahl ihrer unbezahlten Praktikanten oder der Penisgröße.

Eigentlich war David Roth stets mit seinem Jugendfreund Carl Jakob Haupt das Gespann hinter „Dandy Diary“, doch Haupt starb im vergangenen Jahr an den Folgen von Krebs.