Alsterdampfer steuern ab sofort wieder beliebten Anleger an

Monatelang war Schluss mit Ein- und Ausstieg am Mühlenkamp – jetzt ist der Anleger auf der Uhlenhorst zurück im Linienplan der Alsterdampfer. Ab dem 1. August machen die Schiffe der Alster-Touristik GmbH (ATG) dort wieder fest.

Grund für die Pause: eine umfassende Sanierung. Vier Monate lang wurden die tragenden Elemente des Anlegers sowie die Deckfläche erneuert. Laut ATG waren die Arbeiten wegen altersbedingter Abnutzung nötig – der Anleger war schlicht in die Jahre gekommen. Aus Sicherheitsgründen musste die Haltestelle für den gesamten Zeitraum stillgelegt werden.

Traditionsflotte fährt beliebten Halt wieder an

Jetzt ist alles neu und bereit für die Rückkehr der weißen Flotte, die die Alster seit 1859 befährt. Gerade in den Sommermonaten gehört die Haltestelle zu den gefragten Zwischenstopps – nicht nur für Tourist:innen, sondern auch für viele Hamburger:innen, die vom Wasser aus in die Stadt oder ins Grüne wollen.

„Mit Abschluss der Arbeiten steht der Anleger nun wieder in vollem Umfang zur Verfügung“, so das Unternehmen. Für die Geduld der Anwohner:innen und Fahrgäste während der Bauzeit bedankt sich die ATG ausdrücklich. Die Alsterdampfer sind ganzjährig im Einsatz – mit 18 Schiffen auf über 9000 Fahrten pro Jahr. Rund 250.000 Menschen gehen jährlich an Bord. (apa)