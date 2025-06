Schockverliebt sei er gewesen, als er das „Kleine Weiße Haus“ an der Alster erstmals gesehen habe, so der Münchner Investor Max Schlereth. Zum Kauf des Konsulats von der US-Regierung war es dann nur noch ein kurzer Schritt. Nun lud der 53-Jährige zum Ortstermin ans Alsterufer – und kündigte nicht nur ein prächtiges Boutique Hotel („The Jefferson“) an, sondern macht den Hamburgern auch ein Versprechen.