Als Hamburg zur Musicalstadt wurde: 40 Jahre „Cats“

Hamburg ist schon lange bekannt für die vielen Musical-Angebote. Der Dauerbrenner „König der Löwen” im Hafen läuft seit 25 Jahren. Die Basis für den Erfolg als Musicalstadt legte vor 40 Jahren ein besonderes Stück.

Hamburg gilt schon lange als Musicalstadt. Mindestens vier Musik-Theaterstücke laufen meist zeitgleich in der Hansestadt. Den Startschuss für die erfolgreiche Entwicklung dieses Theatergenres hat das Musical „Cats“ in den 80er Jahren gegeben. Das Werk von Andrew Lloyd Webber ist vor fast genau 40 Jahren das erste Mal in Hamburg aufgeführt worden.

Musicals: ein Genre für ein großes Publikum

Am 18. April 1986 feierte „Cats“ an der Elbe seine Deutschlandpremiere, wie Stage Entertainment bekannt gab. Bis dahin hatten Musicals keine große Rolle in Hamburg gespielt. Mit dem Beginn von „Cats“ ändert sich das abrupt, der Effekt hält bis heute an und entwickelte Hamburg zur führenden Musical-Metropole Deutschlands.

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Anfangs war Deutschlands Theaterszene skeptisch, doch das beliebte Genre hat sich über die Jahre bewährt. Mit knapp sieben Millionen Besuchern pro Jahr sind Musicals in Deutschland heutzutage die beliebteste Theatergattung und prägen so maßgeblich Deutschlands Live-Kulturlandschaft. Laut Werkstatistik des deutschen Bühnenvereins erzielt es somit sogar eine höhere jährliche Besucherzahl als das Schauspiel (knapp 6,5 Millionen Besucher jährlich).

Das Musical „Der König der Löwen” zieht seit 25 Jahren Musical-Liebhaber nach Hamburg. picture alliance/dpa/Marcus Brandt Das Musical „Der König der Löwen” zieht seit 25 Jahren Musical-Liebhaber nach Hamburg.

Das Fundament des Kulturtourismus

„Was vor 40 Jahren begann, hat sich zu einem Unterhaltungsformat entwickelt, das alle Menschen begeistern kann – weil das Musical sich keinen Grenzen unterwirft, für jeden Geschmack etwas bereithält und weil es Bekanntes neben Neues stellt“, sagte Uschi Neuss, Geschäftsführerin Stage Entertainment Deutschland. Ein Beispiel sei das Disney-Musical „Der König der Löwen”.

Das Stück werde seit 25 Jahren in Hamburg gespielt und habe bereits mehr als 16 Millionen Besucher angelockt. Das Disney-Musical läuft schon fast doppelt so lange wie „Cats” damals und ist das beliebteste Musical Deutschlands.

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Die beliebte Theatergattung hat enorme Bedeutung für den Kulturtourismus in Hamburg. Aber auch die volkswirtschaftliche Bedeutung ist bemerkenswert. Besucher von Stage-Entertainment-Musicals haben im Jahr 2023 rund 1,6 Milliarden Euro in die Kassen von Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel, Nahverkehr sowie weiteren kulturellen Einrichtungen in Hamburg, Stuttgart und Berlin gespült. Musicals sind also längst zur wichtigen Einnahmequelle für Theater und Tourismus geworden.

Die Zukunft der Musicalstadt Hamburg

Aktuell laufen in der Hansestadt zudem in den Stage-Theatern die Musicals „MJ” über das Leben von Michael Jackson und „Tarzan” sowie „Zurück in die Zukunft”. Nach dem Premierenerfolg von „Zurück in die Zukunft“ im März soll im Dezember „Der Teufel trägt Prada“ Deutschlandpremiere feiern.

Und auch für die Zeit danach hat Stage Entertainment zahlreiche neue internationale Blockbuster und weitere Eigenproduktionen im Köcher. Das Unternehmen verfolgt Pläne für eine weitere große Spielstätte in Hamburg und will damit für künstlerische Vielfalt, Publikumsnähe und weiteres Wachstum sorgen. (dpa/fima)