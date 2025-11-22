Als erstes Straßenmagazin der Welt: „Hinz&Kunzt“ mit drastischer Änderung

Das Hamburger Straßenmagazin „Hinz&Kunzt“, das seit mehr als 30 Jahren obdachlosen und bedürftigen Menschen eine Stimme gibt und eine unabhängige Einnahmequelle bietet, geht nun einen großen Schritt. Es veröffentlicht am 27. November 2025 erstmals eine Online-Ausgabe.

Die digitale Version des Straßenmagazins ist kein Abo, sondern muss wie gewohnt bei den rund 480 Verkäuferinnen und Verkäufern gekauft werden. Diese führen immer einen QR-Code mit, den man beim Kauf einer Online-Ausgabe scannen muss.

„Hinz&Kunzt“ digital: Viele Vorteile für Verkäufer

Dort muss man sich dann einmalig ein Kundenkonto anlegen und über die eigene Bezahlfunktion „Hinz&Pay“ bezahlen. Und schon kann man das Stadtmagazin bequem auf dem Handy lesen.

Die digitale Ausgabe bietet für „Hinz und Kunzt“-Verkaufende mehrere Vorteile: Sie müssen keine Magazine mehr schleppen, sparen Fahrzeit sowie Fahrtkosten und benötigen keine Vorfinanzierung der Hefte. Zudem verhindert die digitale Version eine problematische Weitergabe der Magazine an Personen ohne Verkaufslizenz – ein Aspekt, der bei der gedruckten Ausgabe häufig Schwierigkeiten bereitet. (nai)