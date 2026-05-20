Als Dankeschön: Rekordsumme für Hamburgs Pflegekräfte gesammelt

Eine Übernachtung im Luxushotel The Fontenay, ein HSV-Trikot samt Tickets für das Derby oder ein Wochenende im Porsche 911: Mit diesen und weiteren Preisen wurden beim 5. Pflegemahl erneut Lose verkauft und so Geld für Hamburgs Pflegekräfte gesammelt. Insgesamt kamen in diesem Jahr 30.300 Euro zusammen – so viel wie noch nie.

„Pflegekräfte sind das Herzstück unserer Krankenhäuser und sozialen Einrichtungen. Sie leisten Tag für Tag Enormes – nachts, an Wochenenden und oft in herausfordernden Situationen“, sagte Sara Sheikhzadeh, Geschäftsführerin der Asklepios Kliniken am Dienstag bei der Veranstaltung im Hotel Reichshof. „Umso wichtiger ist es, diese Arbeit sichtbar zu machen, Wertschätzung zu zeigen und den Menschen in der Pflege mit einem Abend wie diesem auch einmal etwas zurückzugeben.“

Mehr als 100 Gäste beim Pflegemahl

Mehr als 100 Gäste kamen am Dienstagabend zum sogenannten Pflegemahl in das Reichshof-Restaurant, darunter Hamburgs Polizeipräsident Falk Schnabel, SPD-Bürgerschaftsabgeordneter Arne Platzbecker und Schauspielerin Maria Fuchs – und natürlich diverse Pflegekräfte. Eingeladen hatten der Verein MenscHHamburg e.V. und das Asklepios Klinikum rund um den Internationalen Tag der Pflegenden am 12. Mai.

Tombola-Erlös soll Pflegekräften zugutekommen

Auch Lars Meier von MenscHHamburg betonte die Bedeutung des Abends: „Die Pflege zählt zu den Berufen mit der größten Sinnstiftung, ist jedoch gleichzeitig enorm fordernd.“ Formate wie das Pflegemahl machten sichtbar, was Pflegekräfte täglich leisteten.

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Traditionell gibt es während des Mahls eine Tombola mit verschiedenen Preisen, bei der erstmals alle Lose verkauft wurden. Insgesamt eine Rekordsumme in Höhe von 30.300 Euro kam so in diesem Jahr zusammen. Der Erlös geht direkt an Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen: in Form von Gutscheinen, die ihnen kleine Auszeiten vom oft belastenden Berufsalltag ermöglichen sollen. (mp)