Neuer Bezirkschef in Eimsbüttel: Als Chef halte ich’s mit Horst Hrubesch!

Seit Dezember ist er der neue Boss im Bezirk Eimsbüttel: der parteilose Christian Zierau (49). Im Fragen-Steckbrief der MOPO macht er deutlich, warum ihm die Rückkehr nach Hamburg aus Kiel doch recht leicht fiel.

1. Wenn Sie einen Tag alles in Hamburg entscheiden könnten, worum würden Sie sich kümmern?

Politisch tue ich mich schwer mit einem, der alles entscheidet. Aber hypothetisch würde ich den Etat in den Bezirken für die Pflege von Parks, Straßen und Grün als sichtbaren Ausdruck einer funktionierenden Stadt verdoppeln und zehn konkrete Beschlüsse für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt, Solidarität und Zuversicht in Sofortvollzug bringen.

Christian Zierau ist neuer Bezirksamtsleiter in Eimsbüttel

2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf?

Im Grindelviertel mit seinen quirlig-lebendigen Restaurants und Cafés und der bedeutenden Perspektive, die Bornplatzsynagoge wieder aufzubauen.

So soll die Bornplatzsynagoge in Hamburg aussehen. Schulz und Schulz Architekten mit Haberland Architekten und POLA Landschaftsarchitekten So soll die Bornplatzsynagoge in Hamburg aussehen.

3. Wer ist Ihr Lieblingshamburger?

Horst Hrubesch kommt zwar ursprünglich aus Hamm (NRW), ist aber der erste Name, den ich mit Hamburg in Verbindung gebracht habe. Für mich ein Vorbild als Spieler und Trainer mit seiner einfachen von Teamgeist geprägten Philosophie: „Die anderen können ohne dich, aber du nicht ohne sie!“

4. Worüber mussten Sie zuletzt richtig lachen?

Über das bei meinem Abschied im Kieler Rathaus mir verliehene goldene Sakko, verbunden mit einem persönlich-liebevollen KI-Song.

Das macht den neuen Bezirkschef glücklich

5. Welche drei Dinge machen Sie glücklich?

Zeit am Strand, gutes Essen und Songs von den Beatles.

6. Welches ist Ihr liebstes Hamburg-Klischee?

Hamburg – die schönste Stadt der Welt. Stimmt!

Das könnte Sie auch interessieren: Branche schrumpft: „Arbeitsplätze in Hamburg verschwinden still und leise“

7. Welcher Hamburger Stadtteil ist der schönste?

Natürlich alle Stadtteile im Bezirk Eimsbüttel: Vielfalt im Kerngebiet, Grün im Niendorfer Gehege und attraktiver Stadtrand.