Allzeithoch für die Öffis: HVV zählt Rekordzahlen

Im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) haben Kunden vergangenes Jahr mehr Fahrten absolviert als je zuvor. Der HVV registrierte mehr als 1,1 Milliarden Fahrten, wie der Verbund mitteilte. Das entspricht einem Plus um 900.000 Fahrten zu 2024. Der HVV setzt in der Statistik Fahrten mit Fahrgästen gleich.

Der HVV erwartet auch in den nächsten Monaten steigende Fahrgastzahlen. Denn schon im Januar registrierte der Verbund zum Vorjahreszeitraum eine Zunahme um 3,6 auf 95 Millionen Fahrten.

Im Gebiet des HVV wohnen laut Website mehr als 1,8 Millionen Hamburger, nahezu 1,2 Millionen Schleswig-Holsteiner und mehr als 600.000 Niedersachsen. Laut Website gehören 30 Verkehrsunternehmen des Nah- und Regionalverkehrs dem Verbund an.

Zwischen 2020 und 2022 gab es wegen der Corona-Pandemie vergleichsweise wenige Fahrten im Verbundgebiet. Seit 2021 steigt die Nutzung stetig an.

Rekordzahlen: HVV rechnet mit weiterem Anstieg

Als eine Fahrt zählt, wenn ein Kunde eine Strecke ohne Umstieg absolviert, wie ein HVV-Sprecher berichtete. Ein Beispiel: Fährt ein Pendler in Hamburg mit der U2 von der Horner Rennbahn zum Jungfernstieg, wo er in die U1 zum Stephansplatz umsteigt, zählt das als zwei Fahrten. Fährt er dieselbe Strecke zurück, hat er insgesamt vier Fahrten absolviert.

Das könnte Sie auch interessieren: Drohnen-Show für Olympia: Darum gab es keine Ankündigung

In Schleswig-Holstein gehören die Kreise Steinburg, Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg zum HVV. In Niedersachsen sind die Landkreise Stade, Harburg und Lüneburg regulär Teil des Verbunds. (dpa)