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Die „Pony Waldschänke“ kennen die meisten Kinder aus dem Hamburger Westen von Familienfeiern.

Die „Pony Waldschänke“ kennen die meisten Kinder aus dem Hamburger Westen von Familienfeiern. Foto: Florian Quandt

  • Rissen

paidWieder alles neu: Die „Pony Waldschänke“ im Klövensteen hat einen neuen Besitzer

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Neustart im Klövensteen: Fine-Dining-Koch Jakob Hielscher will die „Pony Waldschänke“ im Klövensteen in Rissen wieder zum Ausflugs-Hotspot machen.

Die Gaststätte soll wieder das werden, was sie einmal war: ein echtes Ausflugsziel mit Qualität. Mit Jakob Luis Hielscher übernimmt jetzt ein Gastronom das Ruder, der eigentlich aus einer ganz anderen Welt kommt – dem Fine Dining.

„Pony Waldschänke“: Gutbürgerlich und regional

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