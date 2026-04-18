Neustart im Klövensteen: Fine-Dining-Koch Jakob Hielscher will die „Pony Waldschänke“ im Klövensteen in Rissen wieder zum Ausflugs-Hotspot machen.

Die Gaststätte soll wieder das werden, was sie einmal war: ein echtes Ausflugsziel mit Qualität. Mit Jakob Luis Hielscher übernimmt jetzt ein Gastronom das Ruder, der eigentlich aus einer ganz anderen Welt kommt – dem Fine Dining.

„Pony Waldschänke“: Gutbürgerlich und regional