Innige Beziehung: Wiebke Worm aus Hamburg und ihr Mann Uwe (beide 61), der seit 17 Jahren ein Pflegefall ist.

Innige Beziehung: Wiebke Worm aus Hamburg und ihr Mann Uwe (beide 61), der seit 17 Jahren ein Pflegefall ist. Foto: Florian Quandt

paidFür ihren Uwe gab sie alles auf: Wiebke Worm hat nur eine Bitte

Wenn Wiebke Worm ihren Uwe anblickt, dann sieht sie aus wie frisch verliebt. Dabei sind seit der Hochzeit schon 20 Jahre vergangen und ihr Mann ist längst nicht mehr der, der er mal war – er ist seit 17 Jahren ein Pflegefall. Der 61-Jährige braucht rund um die Uhr Betreuung. Und das macht seine Frau. Sie hat ihr Leben für ihn aufgegeben. Trotzdem liebt sie dieses Leben über alles.


