Birgit Kösper (70) kann endlich wieder richtig gucken – selbst auf Basics wie eine passende Brille müssen viele Senioren wegen des Geldes verzichten.

Birgit Kösper (70) kann endlich wieder richtig gucken – selbst auf Basics wie eine passende Brille müssen viele Senioren wegen des Geldes verzichten. Foto: Florian Quandt

  • Borgfelde

paidAllein und mittellos: Was gibt euch trotzdem Hoffnung zu Weihnachten?

Weihnachten kann so schön sein: Die Wohnung ist mit Lichterketten und Deko geschmückt, an jeder Straßenecke kann man Glühwein kaufen und die Augen der Kinder strahlen, wenn unter dem Tannenbaum am 24. Dezember die Geschenke liegen. Doch für viele ist Weihnachten eine zu große Belastung – finanziell und mental. Die MOPO hat Menschen getroffen, die in prekären Verhältnissen leben und gefragt: Was wünscht ihr euch?


