Weihnachten kann so schön sein: Die Wohnung ist mit Lichterketten und Deko geschmückt, an jeder Straßenecke kann man Glühwein kaufen und die Augen der Kinder strahlen, wenn unter dem Tannenbaum am 24. Dezember die Geschenke liegen. Doch für viele ist Weihnachten eine zu große Belastung – finanziell und mental. Die MOPO hat Menschen getroffen, die in prekären Verhältnissen leben und gefragt: Was wünscht ihr euch?





