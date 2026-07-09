Solo essen gehen fühlt sich komisch an? Muss es nicht. Gastro-Experte Kemal Üres verrät, wie der Abend sogar richtig gut wird.

Alleine ins Restaurant gehen? Nicht jeder kann das genießen. Viele Menschen fühlen sich dabei unwohl. IMAGO/Jose Carlos Ichiro

Essen gehen im Restaurant bedeutet für die meisten Menschen Gesellschaft von anderen. Aber was ist, wenn keiner kann oder man auf einer Geschäftsreise ist? Für viele ist der Gedanke, allein in einem Lokal zu sitzen, komisch. Gastroflüsterer Kemal Üres gibt dazu Tipps in seiner aktuellen MOPO-Kolumne.

Man fühlt sich schnell wie auf dem Präsentierteller, weiß nicht so recht, wo man hinschauen soll, und befürchtet oft fälschlicherweise, von anderen bemitleidet zu werden. Doch bevor man auf ein leckeres Essen verzichtet, sollte man sich klarmachen: Solo essen gehen macht Spaß – auf die richtige Einstellung kommt es an!

Allein im Restaurant essen: Gastro-Experte Kemal Üres gibt Tipps

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Allein essen zu gehen ist reine Zeit für Sie, in der Sie das Essen und die Atmosphäre ganz ohne Kompromisse genießen können. Der Schlüssel, um die Unsicherheit abzulegen, liegt in der eigenen Haltung und ein bisschen Strategie.

Kemal Üres ist auch als Hamburgs „Gastroflüsterer“ bekannt. hfr

Setzen Sie sich an die Theke: Das ist unangefochten der beste Platz für Alleingänger. Statt an einem halbleeren Zweiertisch mitten im Raum zu sitzen, sind Sie am Tresen Teil des Geschehens. Sie haben direkten Kontakt zum Personal, oft einen spannenden Blick in die Küche und vor allem die volle Kontrolle: ein kurzes, lockeres Gespräch, wenn Sie wollen – oder absolute Ruhe, wenn Ihnen nicht danach ist.

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Allein essen gehen: Wählen Sie die richtige Location aus

Wählen Sie die richtige Location aus. Perfekt geeignet sind japanische Läden (wie Izakayas oder Ramen-Bars), herzliche italienische Trattorien oder moderne Weinbars. Hier gehört das Sitzen am Tresen ohnehin fest zur Kultur.

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Mein wichtigster Tipp: Handy weg! Der Impuls ist riesig, sich hinter dem Smartphone zu verstecken, um beschäftigt und bloß nicht „einsam“ zu wirken. Widerstehen Sie diesem Reflex. Schauen Sie sich um, genießen Sie Ihr Getränk. Wer aufrecht sitzt und souverän isst, strahlt genau diese Souveränität aus – und wird von seiner Umgebung auch so behandelt.

Ein Appell an die Gastronomen: Behandelt Alleingänger bitte ganz genau so aufmerksam und wertschätzend wie den vollen Vierertisch. Jemand, der allein kommt und sich ehrlich willkommen und gut aufgehoben fühlt, kommt wieder. Das sind die treuesten und besten Stammgäste, die man bekommen kann.