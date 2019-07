Alle zwei Minuten ein Flieger!: Hamburg Airport: Anwohner klagen über massiven Fluglärm

Fuhlsbüttel -

Mitten in der Ferienzeit gehen über dem Hamburger Flughafen derzeit viele Flieger runter - die Anwohner sind deshalb besonders leidgeprüft. „Der Flughafenbetrieb ist gerade jetzt massiv überlastet“, heißt es von der BIG Fluglärm. „Gerade in den Randzeiten ist das Lärmaufkommen körperverletzend“, so der Dachverband der Bürgerinitiativen gegen Fluglärm.

Die BIG hat beispielhaft für Freitag den 19. Juli nachgezählt: Da gab es in der Abendzeit allein auf Bahn 023 „Flugschneise Langenhorn“ fast 80 Flüge in viereinhalb Stunden. Los ging es um 18 bis 19 Uhr mit 14 Flügen, zwischen 21 und 22 Uhr waren es dann sogar 18 Flüge.

Hamburg Airport: Alle zwei Minuten ein Flug

Höhepunkt war an besagtem Freitag zwischen 22 und 22.35 Uhr: Da sollten planmäßig ebenfalls 18 Flüge eingehen, in so kurzer Zeit. „Das ist dann alle zwei Minuten ein Flug“, rechnen die geplagten Anwohner vor.

Sie betonen auch, dass das nur eine herausgepickte Zeit ist, den gesamten Tag über seien ebenso viele Flüge gegangen. Aber die Abend- und Morgenstunden seien besonders belastend. Insbesondere bei den aktuellen Temperaturen sei das Lüften wichtig. Doch ein offenes Fenster sei wegen des Flugverkehrs kaum möglich.

BIG wendet sich in einem Brief an Hamburgs Bürgermeister

In einem Brief an den Bürgermeister schreibt die BIG: „An abendliche Erholung und Zur-Ruhe-Kommen bzw. morgens konzentriert den Tag zu beginnen, ist da nicht mehr zu denken.“ Dabei gehe es doch um Wohngebiete. Der Luftverkehr habe sich - auf die Zahl der Flugbewegungen bezogen - seit 1978 fast verdoppelt. So ab es im Juni über Langenhorn zu Spitzenzeiten um 19 Uhr mehr als 300 Überflüge.