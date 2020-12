Alle verdienen gleich viel: Dieses Hamburger Unternehmen hat keinen Chef

Ein Unternehmen ohne Chef. In dem alle gleich viel verdienen und alle Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Das seinen Lieferanten freiwillig den dreifachen Preis zahlt. Und das dennoch erfolgreich ist. Utopie? Nein, Realität. Bei dem Hamburger Kaffee-Röster „Quijote“.

In der kleinen Halle an der Marckmannstraße duftet es verführerisch nach frisch geröstetem Kaffee. Bohnen liegen in einer traditionellen Röstmaschine, sie ändern gerade ihre Farbe von grün zu dunkelbraun. Wenig später haben sie ihren optimalen Röstgrad erreicht.

Noch warm, werden die Kaffeebohnen in Beutel verpackt. Nicht von Maschinen. Sondern von Mitarbeitern. Das geht locker von Hand. Dabei wird geplaudert und gelacht.

Dieselben Kollegen, die gerade den Kaffee versandfertig machen, arbeiten sonst auch in anderen Bereichen. Mal hier, mal da. In der Buchhaltung zum Beispiel. Hierarchien gibt es nicht. „Wir haben doch alle die gleichen Rechte“, sagt Andreas alias Pingo (45), der „Quijote“ vor acht Jahren gemeinsam mit Steffi (40) gegründet hat. „Ich will kein Chef sein.“

Entscheidungen werden von den zehn Mitarbeitern stets gemeinsam getroffen. Und dafür verdienen auch alle dasselbe Gehalt: derzeit 4188 Euro brutto.

Und nicht nur die Mitarbeiter werden fair bezahlt. Sondern auch die Lieferanten. Während der Weltmarktpreis für ein Pfund Rohkaffee derzeit bei einem Dollar liegt (bei fairem Kaffee 1,90 Dollar), zahlt „Quijote“ mindestens 2,90, im Durchschnitt sogar 3,10 Dollar. „Uns ist besonders gute Qualität wichtig“, sagt Pingo. „Und für guten Kaffee zahlen wir einen besseren Preis.“

Eingekauft werden die Rohkaffees direkt bei kleinbäuerlichen Produzenten-Gemeinschaften in aller Welt. Insgesamt bezieht „Quijote“ 13 verschiedene Sorten: aus Ecuador, Honduras, Peru, Guatemala und Indien.

Gute Beziehungen zu den Kaffeebauern sind dem Hamburger Kaffee-Kollektiv wichtig. Pingo: „Wir legen Wert auf persönlichen Kontakt. Mindestens ein Mal im Jahr muss jeder Mitarbeiter in ein Anbauland reisen und dort auch den Kaffee verkosten.“

Zur Kaffeerösterei kam Pingo durch Zufall. Aus politischem Interesse flog er 1994 nach Mexiko, wo es zu Aufständen der Kleinbauern kam. Hier kaufte er seine ersten zehn Säcke und ließ sie in Kaltenkirchen rösten.

Inzwischen importiert „Quijote“ 200 Tonnen im Jahr. „Ich wusste von Anfang an, dass das transparente Konzept so attraktiv sein würde, dass sich der Kaffee von allein verkauft“, sagt Pingo.

Stichwort Transparenz: Auf seiner Webseite legt „Quijote“ alles offen. Jeder, der den Kaffee bezieht, kann nachvollziehen, woher die Bohnen stammen, wie viel dafür an die Bauern gezahlt wurde und wie viel die Mitarbeiter unter sich aufteilen.

In einem „normalen“ Unternehmen zu arbeiten, kam für Pingo nie in Frage. Hierarchien, autoritäre Entscheidungsstrukturen, Gewinn-Maximierung – damit wollte er nichts zu tun haben. „Irgendwo sorgt so etwas immer für Armut“, sagt er.

Heute importiert „Quijote“ rund 200 Tonnen Rohkaffee im Jahr. Und obwohl das Geschäft super läuft – viel mehr soll es auch nicht werden. „Einen Teil der Einnahmen benötigen wir für die Betriebskosten, einen anderen Teil legen wir für Investitionen wie neue Maschinen zurück. Wenn etwas übrig ist, spenden wir es“, sagt Pingo. „Das ist ein gutes Beispiel für andere Branchen und ein Schutz gegen die eigene Gier.“