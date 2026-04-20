Tanz in den Mai in Hamburg: Alle Events im Überblick

Der Tanz in den Mai ist ein alter Brauch: Der Frühling wird begrüßt, der Winter verabschiedet. Auch heute noch feiern Menschen in Clubs, Bars oder auf Konzerten in den Mai. Der 1. Mai fällt in diesem Jahr auf einen Freitag und ist ein Feiertag. Das Programm in der Hansestadt ist vielfältig – und nicht alle Events locken auf die Tanzfläche.

Im „Molotow“ auf der Reeperbahn wird auf zwei Floors in den 1. Mai gefeiert: Im Club dominieren mit Songs von „The Cure“, „Edwin Rosen“ und den „Foo Fighters“ Indie-Sounds. Die Bar setzt auf einen nostalgischen 60er-Jahre-Mix aus Soul, Garage und Psychedelic. Start ist um 23 Uhr, der Eintritt liegt bei 10,45 Euro. Die einzige Voraussetzung: Gäste müssen über 18 Jahre alt sein.

Im „Fundbureau“ an der Oberhafenbrücke wird nicht in den Mai getanzt, sondern geravet. Der Abend steht ganz im Zeichen elektronischer Musik. Kollektive und Künstler wie „Teenage Mutants“, „Tim Andresen“ und „Soolver“ stehen im Line-up. Los geht es um 22 Uhr, zwei Tickets kosten aktuell 25 Euro. Auch hier müssen mindestens Gäste 18 Jahre alt sein.

Punk und Rap oder doch lieber Classics und Chats? Für jeden ist die richtige Veranstaltung dabei

Am Fischmarkt feiert der „Hafenbahnhof“ seinen 20. Geburtstag – und das am 30. April. Das Programm beginnt um 17 Uhr: DJs eröffnen den Abend, ab 19.30 Uhr folgen Live-Bands auf der Außenbühne. Von Punk, über Rap bis Elektro ist an diesem Abend alles dabei. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Es gibt Klapp-Pizza von „Joschi“, einem Bistro auf St. Pauli. Zum Jubiläum ist der Eintritt frei.

In der „Fabrik“ in Ottensen begrüßt ein älteres, feierfreudiges Publikum den Mai: Am Donnerstag, den 30. April 2026, startet die „Ü30/40 Tanz-in-den-Mai-Party“ um 20 Uhr. „DJ Udo Zoll“ legt einen Mix aus Classics, House und Charts auf. Das Motto des Abends: Tanzen und Flirten zum Start in den Mai. Einlass ist ab 20 Uhr, Tickets gibt es im Vorverkauf für 14 Euro.

Keine Lust zu tanzen? Am 30. April gibt es auch Alternativen abseits der Tanzflächen

Im „Haus 73“ auf dem Schulterblatt geht es etwas ruhiger zu: „Der FLINTA*-Salon“ bietet ab 19 Uhr Raum für Austausch und Begegnung. Willkommen sind Frauen, Lesben, Inter-, Nichtbinäre-, Trans- und Agender-Personen. Die Veranstaltung findet jeden Donnerstag statt. Wer danach noch Energie hat, kann ab 22 Uhr bei einer Tischtennis-Party weiterspielen und feiern. Der Eintritt dafür beträgt 5 Euro.

Die große Liebe zum 1. Mai finden? Das ist beim Event „Love at First Slide – Queer Edition“ möglich. Am 30. April wird im „Kultur&Gut“ in Ottensen Dating von der App auf die Bühne verlegt: Freunde präsentieren ihre Lieblingssingles in humorvollen PowerPoint-Pitches – von Green Flags über persönliche Highlights bis hin zu Talenten. Ab 19 Uhr startet der Abend mit Einlass und Drinks, um 20 Uhr beginnen die Präsentationen. Rund acht Pitches zeigen, warum genau diese Menschen ein gutes Match sein könnten. Bei einer Speed-Dating-Runde und einer Bar-Night mit Musik, Drinks und Tanz können sich die Gäste besser kennenlernen. Das Event richtet sich vor allem an ein queeres Publikum zwischen 18 und 35 Jahren. Tickets fürs Publikum kosten 19,50 Euro, Presenter müssen sich vorher anmelden.

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Auf dem Nachtflohmarkt vor der Rindermarkthalle wird gestöbert statt getanzt. Von April bis Oktober verwandelt sich der Platz jeden Mittwoch und Donnerstag von 18 bis 22 Uhr in einen Flohmarkt unter freiem Himmel – auch am 30. April. Neben Streetfood, Drinks und Musik gibt es auch gebrauchte Kleidung und Möbel. Wer auch selbst verkaufen möchte, kann sich noch einen Stand mieten – für den 30. April sind noch Standmeter buchbar. Der Preis pro Meter liegt bei 12 Euro.