Nach sechs Jahren Pause rollt das kostenlose Open-Air-Yoga „Hot by Nature“ wieder die Matten auf dem Spielbudenplatz aus.

Yoga zwischen den tanzenden Türmen und dem Trubel der Reeperbahn: Nach sechs Jahren kehrt das kostenlose Open-Air-Yoga „Hot by Nature“ auf den Spielbudenplatz zurück. Am Sonntag können Yoga-Fans und Neulinge dort gemeinsam die Matten ausrollen.

Los geht es um 13 Uhr, bereits ab 12.30 Uhr können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Plätze auf dem Spielbudenplatz einnehmen. Vorkenntnisse sind laut Veranstaltern nicht nötig: Die Übungen seien auch für absolute Anfänger gut machbar. „Hier kommen Menschen jeden Alters und mit ganz unterschiedlichen Fitnesslevels zusammen – von absoluten Sportskanonen bis zu echten Couchpotatoes“, sagt Sprecherin Claudia Lamberti.

„Hot by Nature“: Comeback nach Corona-Pause

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„Hot by Nature“ hatte bereits ab 2016 vier Jahre lang den Spielbudenplatz in ein buntes Mattenmeer verwandelt. Dann sorgte die Corona-Pandemie für eine unfreiwillige Pause. Nun soll das Yoga-Event zehn Sommer nach dem ersten Start sein Comeback auf Hamburgs Kult-Meile feiern. „Wir sind einfach überglücklich und dankbar, dass wir dieses schöne Event endlich wieder aufleben lassen dürfen“, sagt Lamberti.

Den besonderen Reiz mache gerade der Kontrast zwischen Sport und Veranstaltungsort aus: Während man Yoga sonst in ruhiger Atmosphäre praktiziere, gehe es hier darum, sich mitten im lebendigen Trubel der Reeperbahn zu konzentrieren und den Fokus zu halten.

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Nach der 90-minütigen Yoga-Session können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Nachmittag bei Musik entspannt ausklingen lassen. Bei extremem Sommerwetter kann es allerdings Änderungen geben. Bei Sturm oder anhaltendem Regen möchten die Veranstalter das Programm gegebenenfalls anpassen. (dpa)