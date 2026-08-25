Yoga – nicht gerade das, was man üblicherweise mit der Party-Meile Reeperbahn assoziiert. Aber genau das gibt es dort bald, am Spielbudenplatz.

Dem Kiez steht am Wochenende die Verwandlung in ein buntes Mattenmeer bevor: Die vom New Yorker Yoga-Event „Mind over Madness“ inspirierte Veranstaltung „Yoga goes Reeperbahn“ hat das Ziel, Menschen zusammenzubringen – unabhängig von Altersklasse und Yoga-Vorerfahrung.

An einem von Hamburgs wilden, trubelhaftesten Orten zum Ausgleich etwas Harmonie und Ruhe einkehren zu lassen – das möchte die Yogaschule „Bikram Yoga Altona“ erreichen. Und verspricht mit dem Event Entspannung, Gelassenheit und Rücksichtnahme.

„Yoga goes Reeperbahn“ gibt es schon seit 2016. Durch die Covid-Pandemie nahmen die Veranstaltungen 2019 zwangsläufig ein Ende. Jetzt startet das Comeback am Sonntag, den 30. August – zehn Sommer nach der Premiere.

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Der Eintritt ist kostenlos, Beginn ist um 13 Uhr, Ende um 14.30 Uhr. Es wird allerdings empfohlen, bereits eine halbe Stunde vor Event-Beginn zu erscheinen und zudem eine eigene Trinkflasche mitzubringen.

Ablauf der Open-Air-Veranstaltung

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Als „Free Open Air Yoga für Jedermann“ kündigt „Bikram Yoga Altona“ ihre Veranstaltung an. Open Air bedeutet hier, dass die Yoga-Übungen auf der Freiluftbühne am Spielbudenplatz angeleitet und vorgeführt werden. Dabei müsse sich niemand Sorgen darüber machen, nicht mitzukommen. Die 26 Übungen sollen sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet sein. (vh/mp)