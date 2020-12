Alle Infos zum Flughafen Hamburg: Das müssen Reisende über den Hamburg Airport wissen

Fuhlsbüttel -

Der Hamburger Flughafen heißt offiziell Hamburg Airport Helmut Schmidt. Gemessen an der Passagierzahl ist er der fünftgrößte in Deutschland. Er liegt im Stadtteil Fuhlsbüttel, die genaue Adresse lautet Flughafenstraße 1-3, 22335 Hamburg. Rund 70 Airlines verbinden Hamburg mit etwa 140 Zielen weltweit. Die Airlines mit den meisten Passagieren sind Eurowings, Lufthansa, Ryanair, easyJet und Condor.

Ankunft im Hamburg Airport



Pro Tag gibt es vom Hamburg Airport durchschnittlich 214 Ankünfte. Auf seiner Homepage listet der Flughafen in Echtzeit auf, welches Flugzeug sich gerade im Anflug befindet, welches bereits gelandet ist und in welchem Terminal die Fluggäste ankommen. Hier ist der Link zu den aktuellen Ankünften am Flughafen.

Der Hamburger Flughafen: Das Gebäude ganz rechts ist das Terminal 1, das dahinter die Airport Plaza und das am Ende Terminal 2. Michael Penner Foto:

Abflug vom Hamburger Flughafen

Der Flughafen verfügt über zwei Terminals, die über die Flughafenstraße zu erreichen ist. Wer mit dem Auto zum Hamburg Airport anreist, fährt zuerst an Terminal 1, dann an der Airport Plaza und dann an Terminal 2 vorbei. Check-In-Schalter finden Sie in beiden Terminals. Hier lesen Sie aktuellen Informationen zu den Abflügen.

Parken am Hamburger Flughafen – für Reisende, Hinbringer und Abholer

Am Hamburg Airport stehen rund 12.000 Parkplätze zur Verfügung. Es empfiehlt sich, eine Stellfläche vorab online zu reservieren.



Wer in den Urlaub fliegt , nimmt am besten die Parkplätze der Kategorien „Holiday Smart“ im Parkhaus P1 direkt am Terminal und „Holiday“. Von den „Holiday“-Flächen P8-9 gibt es einen kostenlosen Pendelbus direkt zum Flughafen. Hier beträgt der Tageshöchstsatz 20 Euro.

, nimmt am besten die Parkplätze der Kategorien „Holiday Smart“ im Parkhaus P1 direkt am Terminal und „Holiday“. Von den „Holiday“-Flächen P8-9 gibt es einen kostenlosen Pendelbus direkt zum Flughafen. Hier beträgt der Tageshöchstsatz 20 Euro. Sie möchten jemanden abholen? Dann parken Sie am besten in Parkhaus P2 oder P4. Bis zu 20 Minuten parken kostet dort 2 Euro, bis 40 Minuten 4 Euro, bis zu einer Stunde 6 Euro und jede weitere 30 Minuten 3 Euro.

Dann parken Sie am besten in Parkhaus P2 oder P4. Bis zu 20 Minuten parken kostet dort 2 Euro, bis 40 Minuten 4 Euro, bis zu einer Stunde 6 Euro und jede weitere 30 Minuten 3 Euro. Sie möchten jemanden bringen? Dann empfiehlt sich Parkhaus P2, P4 und P5. Preise wie für Abholer. Übrigens: Wer seine Gäste mit einem Elektrofahrzeug bringt oder abholt, das eine entsprechende amtliche Kennzeichnung hat, parkt an den Parkscheinautomaten auf der Abflugvorfahrt bis zu 60 Minuten kostenfrei (Parkscheibe nicht vergessen). Hier geht es zu den Online-Reservierungen.

Video: Hier wird der Airbus A380 bei seiner Hamburg-Premiere geduscht

Hotels in der Nähe des Hamburg Airport

In Flughafennähe gibt es mehrere Hotels, zum Beispiel diese:



Radisson Blu (Flughafenstraße1-3), 266 Zimmer, ab 130 Euro, www.radissonblu.com

(Flughafenstraße1-3), 266 Zimmer, ab 130 Euro, www.radissonblu.com Motel One (Alsterkrugchaussee 444/459), 252 Zimmer, ab 71,14 Euro, www.motel-one.com

(Alsterkrugchaussee 444/459), 252 Zimmer, ab 71,14 Euro, www.motel-one.com Leonardo Inn Hotel Hamburg Airport (Zeppelinstraße 12), 37 Zimmer, keine Preisangaben, www.leonardo-hotels.de

(Zeppelinstraße 12), 37 Zimmer, keine Preisangaben, www.leonardo-hotels.de Ibis Hotel Hamburg Airport (Alsterkrugchaussee 445), 157 Zimmer, ab ca. 77 Euro, www.accorhotels.com

(Alsterkrugchaussee 445), 157 Zimmer, ab ca. 77 Euro, www.accorhotels.com Courtyard Hamburg Airport (Flughafenstraße 47), 159 Zimmer, ab 99 Euro (vier Mal täglich Preisänderung), www.marriott.com

(Flughafenstraße 47), 159 Zimmer, ab 99 Euro (vier Mal täglich Preisänderung), www.marriott.com Mein Hotel GmbH (Langenhorner Chaussee 99), 65 Zimmer, ab ca. 48 Euro, www.meinhotelinhamburg.de.

Terminal 1, Terminal 2 und die Airport Plaza in Hamburg

Die beiden Terminals umschließen die Airport Plaza, wie das Gebäude in der Mitte genannt wird. Dort befinden sich die Sicherheitskontrolle sowie zahlreiche Geschäfte und Gastronomiebetriebe. Auch eine Apotheke (Mo-Fr 7-21 Uhr, Sa-So 8-2 Uhr) Mo, einen Supermarkt (Mo-So, 6 Uhr bis 22 Uhr) und zwei Blumenläden gibt es dort (Mo-So 9-21 Uhr). Desweiteren gibt es drei Bankfilialen (Haspa, Reisebank, Travelex).

Welche Fluggesellschaften sind in Terminal 1 und welche sind in Terminal 2 des Flughafen Hamburg?

In Terminal 1 sind unter anderem Emirates, Eurowings, Condor und easyJet untergebracht.

In Terminal 2 sind unter anderem Ryanair, Lufthansa und British Airways untergebracht.

Eine Übersicht über die Aufteilung der Fluglinien in den Terminals finden Sie hier. Bis Mai 2020 gibt es dort eine Änderung.

Streik am Flughafen – was tun?

Bei unangekündigten Streiks bilden sich vor den Schaltern am Hamburger Flughafen lange Schlangen (Symbolfoto). dpa Foto:

Im Streikfall informiert der Hamburger Flughafen auf seiner Homepage darüber. Erster Ansprechpartner für Reisende ist dann die Fluggesellschaft.



Airlines oder der Veranstalter haben die Pflicht, so schnell wie möglich eine Ersatzbeförderung zu organisieren. Mehr über Ihre Rechte im Streikfall lesen Sie hier.

Restaurants und Cafés am Hamburger Flughafen

Das Mövenpick Restaurant am Hamburg Airport. Michael Penner Foto:

Am Hamburg Airport muss niemandem der Magen knurren, denn in den Terminals, in der Plaza und im Sicherheitsbereich gibt eine Vielzahl an Cafés und Restaurants.



Im öffentlich zugänglichen Bereich gibt es zum Beispiel das Marché Restaurant (Terminal 2, Ebene 3), ein McDonalds (Terminal 1, Ebene 3), ein Mövenpick Restaurant (Terminal 2, Ebene 3) und das Sushi-Lokal Sashimi Sushi (Terminal 2, Ebene 0). An vier Trinkwasserspendern können Reisende kostenlos ihre mitgebrachten Wasserflaschen füllen. Zwei befinden sich bei den Abfluggates, zwei im Bereich der Gepäckbänder.

Mit dem Taxi vom Hamburg Airport in die Hamburger City

Vor den Terminals ist ein großer Taxistand. Die Fahrt in die Innenstadt, zum Beispiel zum Hauptbahnhof, dauert etwa 25 Minuten. Die rund zwölf Kilometer lange Strecke kostet etwa 30 Euro.

So kommen Sie mit der S-Bahn zum Flughafen Hamburg

Die S-Bahn der Linie S1 fährt direkt bis zum Flughafen. Michael Penner Foto:

Die S-Bahn der Linie S1 fährt direkt zum Flughafen. Die Fahrt vom Hamburger Hauptbahnhof dorthin dauert etwa 25 Minuten, die S-Bahn fährt in der Hauptverkehrszeit alle zehn Minuten. Außerdem gibt es dort mehrere Buslinien.

Reisen mit Kindern: Buggy-Verleih für die kleinen Gäste

Prima Service für Familien! Reisende mit Kinder können sich am Flughafen kostenlos einen Buggy leihen. Einfach den eigenen Kinderwagen am Check-in aufgeben, danach geht es mit dem Leih-Buggy ganz entspannt zum Gate. Dort wird der Kinderwagen wieder abgegeben. Am Flughafen gibt es außerdem drei verschiedene Kinderspielbereiche. Gut zu wissen: Still- und Wickelräume sind ebenfalls vorhanden.

Reisen mit Hunden und Katzen

Kleine Hunde dürfen oft mit in die Kabine genommen werden. picture alliance/dpa Foto:

Wer Hund (oder Katze) mit ins Flugzeug nehmen möchte, sollte sich rechtzeitig bei seiner Fluggesellschaft über die Bedingungen informieren. Bei easyJet und Ryanair sind Hunde zum Beispiel überhaupt nicht erlaubt, Emirates befördert keine Tiere in der Kabine. Mehr Informationen zum Reisen mit Hund und Katze vom Hamburg Airport aus finden Sie hier.

WLAN am Hamburg Airport

Passagiere und Besucher können sich am Hamburger Flughafen überall kostenlos unter dem Namen „Ham Airport Free Wifi“ ins WLAN einloggen.

Das Fundbüro des Hamburger Flughafens

Wer etwas im Flugzeug verloren hat, wendet sich bitte an seine Airlines. Gleiches gilt, wenn der Koffer nicht am Zielort angekommen ist. Ist etwas auf dem Flughafengelände abhanden gekommen, hilft das Hamburg Welcome Center (Ankunft Airport Plaza) weiter. Mehr Informationen zu Fundsachen finden Sie hier.



