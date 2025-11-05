mopo plus logo
Am Mittwoch wurde bei einer Razzia auch eine Wohnung in Lohbrügge untersucht.

  • Lohbrügge

paidRazzia in Hamburg: „Allah the greatest“ – unser Nachbar, der Islamist

Plötzlich ging es ganz schnell: Innenminister Dobrindt gibt am Mittwochmorgen das Verbot der als extremistisch eingestuften und der islamistischen Szene zugehörigen Gruppe „Muslim Interaktiv“ bekannt. Zugleich fanden in Hamburg mehrere Razzien statt, Wohnungen wurden durchsucht, um Beweismaterial zu sichern. Ein Einsatzort: Lohbrügge. Hier wohnt in einem Neubau in einer Sackgasse ein mutmaßlicher Islamist mit Frau und vier Kindern. Die MOPO war bei dem Einsatz dabei – und sprach mit den Nachbarn.


