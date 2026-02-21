mopo plus logo
Nach einer langen Nacht kommt meist die Katerstimmung – und das hat Folgen für den gesamten Körper. Doch schon ein kurzzeitiger Alkoholverzicht kann Wunder bewirken. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa-tmn | Christin Klose

Alkoholverzicht: Diese unglaublichen Effekte passieren im Körper!

Ein Gläschen Rotwein am Abend ist gut fürs Herz. Oder etwa nicht? Der Glaube, dass eine geringe Menge Alkohol für den Körper unbedenklich oder sogar fördernd ist, hält sich hartnäckig unter den Deutschen. Doch die Wissenschaft widerlegt diesen Irrglauben. Demnach passte die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) ihre Richtlinien 2024 radikal an: Es gibt keine sichere Menge Alkohol. Ein Verzicht auf Alkohol ist daher immer ratsam – und positive Effekte stellen sich bereits nach zwölf Stunden ein! 

