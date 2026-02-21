Ein Gläschen Rotwein am Abend ist gut fürs Herz. Oder etwa nicht? Der Glaube, dass eine geringe Menge Alkohol für den Körper unbedenklich oder sogar fördernd ist, hält sich hartnäckig unter den Deutschen. Doch die Wissenschaft widerlegt diesen Irrglauben. Demnach passte die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) ihre Richtlinien 2024 radikal an: Es gibt keine sichere Menge Alkohol. Ein Verzicht auf Alkohol ist daher immer ratsam – und positive Effekte stellen sich bereits nach zwölf Stunden ein!

