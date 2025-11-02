Zum Beginn des neuen Monats hat die Deutsche Bahn den Alkoholkonsum im gesamten Altonaer Bahnhof verboten. Und obwohl es seit 2021 einen Runden Tisch zur Verbesserung der dortigen Zustände mit Verwaltung, Politik und Straßensozialarbeit gibt, wurde letztere von der neuen Regelung völlig überrascht. Schon einen Tag nach der Einführung zeigt das Verbot Wirkung – doch wahrscheinlich nicht unbedingt die, die die Deutsche Bahn sich erhofft hat.