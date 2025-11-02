mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Am Sonntagnachmittag zeigt sich: Das Elend ist nicht weg, es ist nur verlagert worden.

Am Sonntagnachmittag zeigt sich: Das Elend ist nicht weg, es ist nur verlagert worden. Foto: Pauline Reibe 

paidAlkoholverbot in Altona: Die ersten Effekte sind sofort sichtbar

kommentar icon
arrow down

Zum Beginn des neuen Monats hat die Deutsche Bahn den Alkoholkonsum im gesamten Altonaer Bahnhof verboten. Und obwohl es seit 2021 einen Runden Tisch zur Verbesserung der dortigen Zustände mit Verwaltung, Politik und Straßensozialarbeit gibt, wurde letztere von der neuen Regelung völlig überrascht. Schon einen Tag nach der Einführung zeigt das Verbot Wirkung – doch wahrscheinlich nicht unbedingt die, die die Deutsche Bahn sich erhofft hat.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test